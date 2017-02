Przednia szyba podgrzewana ale bez drucików

Podgrzewana przednia szyba bez zatopionych w niej drobnych drucików?

Ani skrobaczki, ani spreje rozpuszczające lód nie są w walce z oblodzoną szybą rozwiązaniem doskonałym. Dlatego sporo producentów samochodów oferuje do swoich modeli podgrzewane przednie szyby. Volkswagen rozwinął tę koncepcję i oferuje bezprzewodowo podgrzewaną szybę samochodową. Szyba jest podgrzewana, chociaż nie ma w niej drucików. Zapobiega również parowaniu oraz ponownemu osadzaniu się lodu.

Ogrzewana szyba w samochodzie nie jest w przemyśle motoryzacyjnym nowym wynalazkiem. Delikatne druciki zatopione w szkle sprawiają po podgrzaniu, że lód się topi, a para osadzona na szybie znika – takie szyby są znane od kilku dziesięcioleci i oferowane za dopłatą. Zdarza się jednak, np. gdy słońce świeci nisko nad horyzontem, że delikatne metalowe druciki stają się zbyt widoczne dla kierowcy.

Jak działa podgrzewana przednia szyba bez zatopionych w niej drobnych drucików?

Volkswagen znalazł rozwiązanie zapewniające bardzo dobrą widoczność w każdych warunkach – jest nim bezprzewodowo podgrzewana szyba przednia. Znajdująca się między jej warstwami cieniutka powłoka ze srebra pełni rolę przewodnika prądu elektrycznego, zamieniając go w ciepło. Maksymalna moc wynosi od 400 do 500 wat i pozwala w bardzo krótkim czasie rozgrzać szybę na tyle, by pozbyć się warstwy lodu. W dolnej części szyby znajdują się niewidoczne z zewnątrz druciki służące do odmrażania piór wycieraczek i zapobiegające ich przymarzaniu do szyby. Innowacyjna szyba przydaje się jednak nie tylko zimą. W lecie cienka warstwa srebra staje się tarczą chroniącą przed upałem. Ponieważ odbija do 60 procent ciepła słonecznego, szyba ta sprawia, że temperatura we wnętrzu auta jest nawet do 15 stopni niższa niż byłaby w wypadku samochodu z szybą tradycyjną. Dzięki temu przy pomocy klimatyzacji wnętrze auta parkującego w słońcu udaje się schłodzić znacznie szybciej. Tę poprawiającą komfort zimą i latem szybę Volkswagen oferuje w ramach wyposażenia dodatkowego do Golfa, Golfa Sportsvana, Tiguana, Sharana, Passata i Passata Varianta w cenie od 1220,00 zł (zależnie od modelu).

Źródło: Volkswagen