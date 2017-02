Ogrzewanie dla samochodów hybrydowych i elektrycznych

Na naszych drogach coraz częściej pojawiają się hybrydowe pojazdy typu „plug-in” oraz pojazdy elektryczne. Należy mieć świadomość, że to co działa w pojazdach wyposażonych w konwencjonalne silniki spalinowe – czyli w przypadku ogrzewania, wykorzystanie ciepła emitowanego przez silnik do ogrzania wnętrza pojazdu – trudno jest zastosować w przypadku napędów alternatywnych. W hybrydach „plug-in” ciepło z silnika spalinowego jest emitowane sporadycznie i w bardzo małych ilościach.

W pojazdach elektrycznych generowane są niewielkie ilości ciepła, co w żaden sposób nie jest wystarczające do celów grzewczych. Dlatego Webasto zaprojektowało nową koncepcje ogrzewania wysokonapięciowego HVH.

Zobacz też: Jak zmienia się efektywność reflektorów?

reklama reklama

Projekt Webasto HVH

Webasto HVH zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający zastosowanie przy napięciach akumulatora w zakresie od 250 do 450 V bez utraty wydajności. Przy stałej sprawności powyżej 95% zamienia energię elektryczną w ciepło prawie bez strat. Płynnie regulowana moc cieplna wynosi od 0,2 do 7,0 KW. Urządzenie waży zaledwie 2 kg, a zwarta konstrukcja pozwala na elastyczny wybór pozycji montażowych. Wszystkie złącza znajdują się z jednej strony, aby umożliwić szybką instalację "podłącz i uruchom". Dodatkowo aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zastosowano wielopoziomowe zabezpieczenia. W trakcie opracowania urządzenia położono duży nacisk na wykorzystanie łatwo dostępnych surowców, dlatego też nowo opracowana warstwa grzejna nie zawiera żadnych metali ziem rzadkich czy ołowiu.

Zobacz też: Eksploatacja akumulatora - jak o niego dbać by działał dłużej?

Jak działa HVH?

Ogrzewanie wysokonapięciowe HVH jest wbudowane w układ wodny pojazdu, w którym jego zadaniem jest bezpośrednie podgrzanie płynu chłodzącego. Nagrzewnica składa się z elementu sterującego, wymiennika ciepła oraz warstwowego elementu grzewczego. Gdy jest włączona, prąd przepływa z akumulatora do urządzenia i podgrzewa warstwowy element grzewczy. Jednocześnie włącza się pompa cyrkulacji obiegu wody, która pompuje płyn przez nagrzewnicę.

W warstwowym elemencie grzewczym płyn jest podgrzewany do maksymalnej temperatury 90°C, a następnie jest transportowany do wymiennika ciepła systemu HVAC pojazdu. Tam ciepło płynu zostaje odebrane przez powietrze, które kieruje się do wnętrza pojazdu dmuchawami. To ciepłe powietrze zapewnia odparowanie okien i ogrzewa wnętrze pojazdu.