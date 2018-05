Niesprawna klimatyzacja może powodować choroby

Lista chorób, które może wywołać zaniedbana klimatyzacja jest spora. Brak odpowiedniej dezynfekcji tego urządzenia naraża podróżujących na alergie spowodowane wdychaniem roztoczy, kurzu czy grzybów. Specjaliści przypominają, że grzyby i pleśń mogą przeczekać w uśpieniu nawet ponad 10 lat, do czasu aż znajdą odpowiednie warunki do rozwoju. Równie niebezpieczna jest legionelloza - jej bakterie znajdują idealne miejsce do rozwoju w wilgotnych środowiskach, a takie oferuje im źle oczyszczony układ klimatyzacji. Choroba ta powoduje suchy kaszel, wysoką gorączkę i problemy z oddychaniem, a także zaburzenia świadomości.

Biorąc pod uwagę problemy jakie może nam nastręczyć źle eksploatowana klimatyzacja warto pamiętać o odpowiednim jej serwisowaniu. Przynajmniej raz w roku należy wymienić filtr kabinowy, przeczyścić kanały powietrzne, czy odgrzybić parownik i wloty powietrza. Co dwa lata układ powinien być oczyszczony z wilgoci, natomiast co trzy należy wymieniać filtr - osuszacz. Nie można również zapominać o systematycznym uzupełnianiu czynnika chłodzącego.

reklama reklama

Włączona klimatyzacja wpływa na zużycie paliwa, dlatego część kierowców włącza ją tylko przy wysokich temperaturach. Takie działanie może doprowadzić do uszkodzenia tego systemu. Nieużywanie klimatyzacji przez dłuższy czas może spowodować, że unieruchomiona sprężarka będzie narażona na korozję. Warto również pamiętać, że czynnik chłodzący pełni również rolę smarowania. Uruchomienie po dłuższym czasie układu chłodzącego powoduje, że przez jakiś czas "klima" chodzi "na sucho", a w obiegu pojawią się opiłki dokonujące nieodwracalnych zniszczeń.

Niezależnie od tego czy jest zimno, czy ciepło warto używać klimatyzacji. Służy ona nie tylko do schładzania wnętrza pojazdu, ale również pomaga w pozbywaniu się wilgoci. Oczywiście nie można zapominać o zdrowym rozsądku. Zbyt mocne schłodzenie wnętrza samochodu wpływa przecież niekorzystnie na nasze zdrowie.

Źródło: Materiały prasowe