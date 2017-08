Awaria samochodu – jak sobie poradzić?

Awaria auta w najmniej oczekiwanym momencie może przydarzyć się każdemu. Przepisy o ruchu drogowym dokładnie regulują takie sytuacje, jednak w pierwszej chwili zdenerwowani uczestnicy zdarzenia nie myślą w sposób racjonalny. Nieodpowiednie zachowanie może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jak nie popaść w paranoję i szybko przystąpić do działania? Warto przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad.

Przepisy ruchu drogowego, a awaria

W świetle przepisów prawa, jeśli samochód został uszkodzony nawet po drobnej stłuczce, nie może dalej uczestniczyć w ruchu drogowym. Jesteśmy zmuszeni więc do odholowania go i przeprowadzenia pilnej naprawy. Oczywiście musimy przede wszystkim usunąć pojazd z drogi, tak by nie przeszkadzał innym – należy ustawić go najbliżej prawej krawędzi jezdni, na poboczu, pasie zieleni lub jeśli to możliwe, na pobliskim parkingu lub stacji benzynowej.

W każdym przypadku należy odpowiednio sygnalizować zatrzymanie na drodze poprzez włączenie świateł awaryjnych. Za samochodem trzeba ustawić trójkąt ostrzegawczy, który na autostradzie umieszczamy w odległości 100 metrów od pojazdu, w terenie niezabudowanym w odległości 30-50 metrów od pojazdu, a w terenie zabudowanym w odległości nie większej niż 1 metr. Jeśli wychodzimy z samochodu, należy robić to od strony pasażera, niezbędna będzie również kamizelka odblaskowo-fluorescencyjna, która zapewni nam większe bezpieczeństwo.

Uwaga na pomoc drogową

Kiedy jesteśmy daleko od domu, nasi bliscy lub znajomi nie mogą nam pomóc w awaryjnej sytuacji. Nawet tak proste sprawy, jak przebicie opony czy awaria akumulatora mogą sprawić ogromny problem, gdy nie mamy przy sobie odpowiednich narzędzi i zapasowych części. Bez względu na to, czy przydarzyła się stłuczka, czy inna sytuacja losowa, musimy zadbać o odpowiednią pomoc.

Usunięcie szkody składa się z wielu etapów, takich jak odholowanie samochodu, ocena szkód, naprawa samochodu i wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych. Na autostradzie istnieje zakaz holowania, więc jedyną możliwością jest pomoc drogowa. Zawiadamiamy ją, podając numer kolumny alarmowej, oznaczonej co 2 km na autostradzie. Z pozycji GPS lub z oznaczenia na słupku pikietażowym odczytujemy lokalizację, co ułatwi dojazd na miejsce odpowiednim jednostkom.

Musimy pamiętać, by uważać na nieuczciwą pomoc drogową, która liczy właśnie na takie okazje i przedstawi nam później spory rachunek do zapłacenia, nawet za krótki odcinek holowania. Dodatkowo możemy zostać odstawieni do warsztatu, z którym pomoc drogowa współpracuje na zasadach „klient nie ma wyboru”. Kontakt z ubezpieczycielem również może okazać się utrudniony. Aby nie dać się naciągnąć, należy szukać kompleksowej usługi, która obejmie całą procedurę, od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, aż po kwestie formalne – tłumaczy Grzegorz Tomasiak z Unique Service Partner.

Czy ubezpieczenie pokryje koszty naprawy?

Praktyka likwidacji szkód zakłada odszkodowanie w gotówce lub naprawę bezgotówkową. Zdarza się, że wycena gotówkowa bywa przez ubezpieczyciela zaniżana, co jest oczywiście niezgodne z przepisami i zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.

Do obowiązków kompleksowej usługi likwidacji szkód będzie należał kontakt z ubezpieczycielem i nadzór nad jego działaniami. Profesjonalista będzie działał w naszym interesie, by szkody zostały w pełni pokryte z OC. Obecnie organizacja naprawy i nadzór nad wszystkimi jej etapami formalnymi może odbywać się za pośrednictwem jednego, takiego jak Unigue Service Partner, podmiotu, o czym nie każdy wie – mówi Grzegorz Tomasiak z Unique Service Partner.

Kiedy możemy liczyć na samochód zastępczy?

Co w przypadku, gdy nasz samochód musi zostać w warsztacie na dłużej? Nawet jeśli awaria zdarzyła się niedaleko domu, trudno na co dzień funkcjonować bez auta. W takim przypadku warto poszukać usługi, która przewiduje samochód zastępczy na cały okres naprawy. W ten sposób zaoszczędzimy sobie kolejnych nerwów.

Podczas awarii na drodze nie wolno panikować, ponieważ nasze zachowanie wpływa również na innych uczestników ruchu drogowego i może stwarzać zagrożenie. Niezależnie od sytuacji, musimy znaleźć odpowiednie wsparcie w likwidacji szkód. Nikt na co dzień nie myśli o niespodziankach na drodze, jednak praktyka wskazuje na to, że warto już wcześniej wiedzieć, gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach, aby uniknąć przypadkowego wyboru, który może wygenerować o wiele większe problemy.

