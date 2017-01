Zamienniki oryginalnych części - warto je stosować?

Rynek motoryzacyjny stale się powiększa, rosną potrzeby klientów i w rezultacie oferta samochodowych części zamiennych. Poza elementami oryginalnymi, dostępny jest cały asortyment zamienników. W naturalny sposób rodzi się pytanie, jakie są pomiędzy nimi różnice oraz jak wpływają na eksploatację pojazdu.

Różne kategorie zamienników oryginalnych części

Oryginalne części samochodowe dostępne zazwyczaj w ASO firmowane są konkretną marką samochodową. Elementy te często wyróżnia niestety wysoka cena, co może dla wielu kierowców stanowić problem, a rozwiązaniem tej sytuacji mogą być zamienniki w szerokim wyborze dostępnym na rynku. W obiegowej opinii pojawia się zarzut, że są to elementy gorszej jakości o skróconym czasie eksploatacji, co nie koniecznie jednak zgadza się z faktycznym stanem rzeczy.

Zamienniki możemy pogrupować na dwie główne kategorie. Pierwszą to grupa części „premium”, których produkcja najczęściej odbywa się na tych samych liniach montażowych, jednak różnicą pomiędzy nimi jest to, że nie są firmowane konkretną marką samochodową. Kolejną, często ważniejszą z punktu widzenia kierowcy jest cena, niejednokrotnie niższa nawet o kilkanaście czy też kilkadziesiąt procent.

Drugą grupą zamienników, są te produkowane przez wyspecjalizowane firmy, które zdążyły już zaznaczyć swoją mocną pozycję na rynku wtórnym. Oferowane elementy wykonywane są z dobrej jakości materiałów i najczęściej mają odpowiednie certyfikaty, które w pełni dopuszczają je do eksploatacji. Szeroka oferta tych części powoduje, że możemy kupić tańszy produkt, nie tracąc na jego jakości.

Wybierając części zamienne do swojego pojazdu kierowca powinien sugerować się nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością jaką oferuje dany produkt. Jeśli nie mamy pewności jaką część kupić warto zasięgnąć opinii w wyspecjalizowanych warsztatach niezależnych które w momencie sprzedaży i montażu części zobowiązane są do udzielenia gwarancji na naprawę – a więc na pewno nie zaryzykują montażu niskiej jakości części. Warto zatem zastanowić się czy dokonać zakupu kilka procent taniej w internecie i w przypadku problemu zmagać się z nim samodzielnie, czy też kompleksową naprawę powierzyć warsztatowi – mówi Piotr Janta z Auto Partner SA. Pewną wskazówką może być również bezpośredni dystrybutor który dany produkt oferuje, Ci najwięksi, np. notowani na GPW dają gwarancję bezpieczeństwa i jakości oferowanych produktów.

Części regenerowane

Istnieje pewna część podzespołów samochodowych poddawanych regeneracji, specjalizuje się w tym wiele firm. Niekiedy jednak regenerowanie nie jest ani możliwe, ani opłacalne. Szczególnie wart uwagi jest fakt, że części te, choć tańsze niż nowe, niejednokrotnie mogą mieć zdecydowanie mniejszą trwałość, zatem ich stosowanie nie jest ekonomiczne.

Istnieją podmioty, które przy użyciu nowoczesnych technologii regenerują też części, takie jak przekładnie kierownicze, sprzęgła czy też turbo sprężarki. Aby jednak spełniły one wymagane normy, poddawane są złożonej kontroli jakości i po pozytywnych jej wynikach udzielana jest na nie gwarancja. Zostają one także specjalnie oznakowane, aby klient nie miał wątpliwości co kupuje.

Jak wybierać części zamienne?

Decydując się na jakąkolwiek wymianę w naszym aucie, stajemy przed trudnym wyborem. Aby dokonać tego odpowiedniego może nie wystarczyć nam informacja wyłącznie o roczniku, pojemności lub rodzaju nadwozia, ponieważ do jednego modelu samochodu mogą być stosowane inne elementy.

Pomocny może tutaj być numer VIN, natomiast dysponujący specjalistycznymi katalogami warsztat lub sklep na pewno pomoże w doborze części również na podstawie danych pojazdu takich jak marka, model, rocznik, silnik. Jeżeli natomiast posiadamy już symbol części która była zamontowana w pojeździe, łatwo możemy odnaleźć jej zamiennik – mówi Piotr Janta.

Istotne jest to, że od 2010 roku w Polsce kwestie dotyczące zamienników oraz ich wpływu na gwarancję pojazdów, regulują przepisy GVO. Kierowca sam może zadecydować, jakie części mają być wymienione w pojeździe bez ryzyka utraty gwarancji. Mogą być to elementy oryginalne, które dostarcza klient lub części o tzw. standardzie „porównywalnej jakości”. Pod żadnym warunkiem, nie mogą być to jednak elementy wadliwe lub nieznanego pochodzenia.

