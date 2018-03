UOKIK: wyniki kontroli jakości paliw w 2017 roku

Jakość stosowanego paliwa ma bezpośredni wpływ na stan techniczny naszego samochodu. Złej jakości paliwo przyczyniają się do pogorszenia kondycji silnika, a nawet mogą spowodować drogie awarie. Trudniejszy rozruch silnika, spadek dynamiki, charakterystyczne stukanie czy wzrost zużycia paliwa może oznaczać, że wlaliśmy do baku paliwo złej jakości. W szczególności na jakość paliwa powinni uważać właściciele diesli – awarii może ulec układ wtryskowy. Wymiana wtryskiwaczy jest droga i trudna, np. ceny nowych do Mitsubishi Lancera 1.8 D-ID (150 KM) to koszt ok. 6 tys. zł.

Jak UOKiK kontroluje?

UOKiK w 2017 r. miał wątpliwości do 2,3 proc. pobranych próbek. Inspekcja Handlowa, podległa UOKiK, sprawdza jakość paliw w hurtowniach i na stacjach benzynowych na terenie całej Polski. Robi to losowo, ale też kontroluje stacje paliw, na które wpłynęły skargi albo w poprzednim roku miały nieprawidłowości. W 2016 roku przeprowadzono 933 kontrole, ale już w 2017 r. 1370 (na 31 stacjach wykryto nieprawidłowości). Podobnie jak w 2016 r., więcej zastrzeżeń dotyczyło oleju napędowego.

Najczęstsze problemy

Niewiele się zmieniło w porównaniu z raportem z 2016 r. Najczęściej kwestionowanymi parametrami w olejach napędowych były: zły skład frakcyjny oraz niedostateczna odporność na utlenianie (stabilność oksydacyjna). Jakie zagrożenia stwarzają te niedomagania jakościowe paliwa? Nieodpowiedni skład frakcyjny obniża wydajność paliwa i zwiększa ryzyko uszkodzeń w silniku. Utlenianie może prowadzić do, np. zatykania się filtrów paliwa lub innych usterek w układzie paliwowym. Kolejnym niedomaganiami są: niska temperatura zapłonu lub przekroczenie normy zawartości siarki. W benzynie najczęściej ujawniało się niedotrzymanie badawczej liczby oktanowej (RON) – za niska liczba oktanowa, może powodować spalanie stukowe w silniku (m.in. większe zużycie paliwa i nierównomierna praca silnika). Badania wykazały też przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężności par.

Kierowcy z instalacją LPG też powinni uważać. UOKiK miał zastrzeżenia do przekroczenia dopuszczonej zwartości siarki, która w dłuższym czasie może spowodować nawet korozję elementów silnika.

Radzimy tankować na renomowanych stacjach paliw.

Stacje paliw, do których UOKIK miał zastrzeżenia:

Województwo podlaskie:

- Mgr Grupa, Mężenin, ul. Mężenin 1: olej napędowy (niewłaściwa temperatura zapłonu)

Województwo kujawsko-pomorskie:

- Oil-Gaz Group, Bydgoszcz, ul. Mińska 7: olej napędowy (niewłaściwa temperatura zapłonu)

Województwo lubelskie:

-"PETRO-TUR" Józef Borysiuk, Turów, ul. Turów 56: olej napędowy (niewłaściwa temperatura zapłonu)

Województwo łódzkie:

- MMK Petrol, Łódź, ul. Solec 3/5: benzyna (niewłaściwa temperatura końca destylacji)

Województwo śląskie:

- UL Trans II, Zawiercie, ul. Polska 21: benzyna (niewłaściwa zawartość siarki)

Województwo pomorskie:

SŁUPSKDIS, Slupsk, ul. Szczecińska 36K (Leclerc): olej napędowy (niewłaściwa temperatura zapłonu)

Województwo małopolskie:

- Firma "BOROŃ" inż. Józef Boroń, Cianowice, ul. Cianowice 119: olej napędowy (niewłaściwa temperatura zapłonu)

Województwo zachodniopomorskie:

- AGRO-INVEST Anetta Wiącek, Malechowo, ul. Malechowo 3: olej napędowy (niewłaściwa zawartość siarki)

Szczegółowy raport można znaleźć tutaj: LINK.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że zatankowane paliwa uszkodziło silnik, złóż reklamację u właściciela stacji. Możesz o tym zdarzeniu poinformować UOKiK (link: uokik.gov.pl/zgloszenie_paliwa_zlej_jakosci__formularz.php). Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu ze stacją paliw, polecamy skontaktować się Inspekcją Handlową (uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595)