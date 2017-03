Ile wypadków spowodowanych jest złym stanem opon?

Jak podaje policja, aż 21% wśród wszystkich wypadków, których przyczyną jest niesprawność techniczna aut, spowodowanych jest awariami układu kierowniczego oraz złym stanem opon. Ze względu na fakt, że opony są jedynym elementem łączącym auto z nawierzchnią, sprawne ogumienie jest warunkiem koniecznym dla dopuszczenia pojazdów, w tym ciężarówek, do ruchu. Właśnie pojazdy ciężarowe, ze względu na ich ilość i masę są szczególnie narażone na ewentualne awarie spowodowane stanem opon.

Dlatego bardzo ważna w tym kontekście jest rozsądna, odpowiedzialna polityka zakupowa firm flotowych i transportowych. Powinny one pamiętać, że zakup opon to wprawdzie 5 proc. kosztów firmy, ale mający wpływ na 40 proc. wszystkich kosztów operacyjnych. Kupno opon wysokiej jakości powinno być raczej inwestycją niż tylko kosztem – nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo kierowców i innych użytkowników ruchu drogowego, ale opony tego typu cechują się także większą wytrzymałością i żywotnością. W dodatku poprzez bieżnikowanie można wydłużyć bezpiecznie ich przebiegi. Niemarkowe opony to jedynie pozorna oszczędność, ale także potencjalne zagrożenie na drodze i opóźnienia w dostawach oraz dodatkowe koszty usunięcia awarii.

Kolejną rzeczą, o której muszą pamiętać kierowcy jest regularne sprawdzanie ciśnienia. Ma to znaczenie w każdym pojeździe, ale w ciężarowym szczególnie ze względu na potencjalnie dramatyczne skutki. Niedopompowana opona w długiej trasie rozgrzewa się znacznie bardziej niż jest to bezpieczne. To zwiększa ryzyko nagłego jej pęknięcia. Zbyt małe ciśnienie w kole to także znacznie dłuższa droga hamowania, gorsza kierowalność pojazdu i odczuwalnie większe zużycie paliwa.

„Każde uchybienie w zakresie dbałości o opony może mieć tragiczne skutki, na drodze. Opona jest drugim, a w samochodach z turbo, trzecim najszybciej obracającym się elementem samochodu. Warto więc dbać by były w dobrym stanie. Nawet jak nasz samochód ma wszystkie systemy bezpieczeństwa i czujniki to i tak wszystkie informacje czerpią one z koła. Jego przyczepność jest więc kluczowa dla naszego bezpieczeństwa” – informuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Źródło: Materiały prasowe Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego