Z tymi silnikami mogą być problemy: 1,2 TSI VAG

Segment B nadal jest jednym z popularniejszych na rynku motoryzacyjnym w Europie. A to sprawia, że producenci nie mogą go ignorować. Właśnie dlatego Volkswagen w roku 2009 wprowadził do oferty Polo nowoczesny, downsizingowany motor 1,2 TSI. Małolitrażowy benzyniak zaoferował kierowcom moc, oszczędność i niestety serię problemów. Te na szczęście ustąpiły już w roku 2012 za sprawą gruntownej modernizacji.