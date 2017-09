Początek nowego millenium był czasem, w którym zmiany na rynku motoryzacyjnym zaczęły postępować błyskawicznie. Auta choć rosły, cały czas chudły, do tego stawały się coraz bardziej nowoczesne i wymagały zaawansowanych napędów. Konkurencja między firmami zaczęła narastać. A wśród jej potencjalnych ofiar dosyć szybko zaczął być wymieniany Volkswagen. Niemiecki koncern przez całe dekady stawiał na technologiczne skostnienie. Teraz musiał jednak zmienić podejście. Jednym z pierwszych powiewów świeżości stał się nowoczesny motor 1,4 TSI. Niedługo po nim premierę miał silnik 1,2 TSI.

Z tymi silnikami mogą być problemy: 1,2 TSI VAG

Jednostka została zaprezentowana w roku 2009. Jednym z pierwszych aut, w których była montowana stało się nowe w tym czasie Polo piątej generacji. Małolitrażowy benzyniak jest konstrukcją 4-cylindrową i 8-zaworową posiadającą aluminiowy kadłub, bezpośredni wtrysk paliwa, jeden wałek rozrządu i turbosprężarkę. Tak skomponowana jednostka napędowa otrzymała oznaczenie EA111, oferowała 85 lub 105 koni mechanicznych oraz była produkowana w zakładzie Skody w Mlada Boleslav.

1,2 TSI VAG - szeroka gama modeli wolumenowych

Silnik 1,2 TSI stał się ważnym produktem w portfolio Grupy Volkswagena. Był wykorzystywany do napędu wolumenowych modeli niemieckiego koncernu. W szczególności trafiał pod maskę Volkswagena Polo V, Golfa VI, Beetle A5, Caddy, Audi A1, Audi A3, Seata Ibizy IV, Seata Leona II i III, Seata Altea, Seata Toledo, Skody Octavii II i III, Skody Yeti, Skody Fabii II i III oraz Skody Rapid. Benzyniak bardzo szybko spodobał się klientom Grupy Volkswagena. Gwarantował hatchbackom segmentu B dobrą dynamikę jazdy, więcej niż przyzwoitą elastyczność oraz pozwalał na ograniczenie wyników spalania do mniej niż 7 litrów paliwa w mieście.

Choć wyniki sprzedaży silnika 1,2 TSI szybko stały się imponujące, specjaliści patrzyli na konstrukcję nieco z przymrużeniem oka. A wszystko dlatego, że mieli w pamięci liczne i poważne problemy jednostki 1,4 TSI. Dosyć szybko okazało się, że mniejszy z benzyniaków również nie jest wolny od wad. Podstawowy problem? Identycznie jak u większego brata był nim łańcuch rozrządu. Wadliwie wykonany napinacz dosyć szybko rozciągał łańcuch. W efekcie ten po pokonaniu maksymalnie 50 tysięcy kilometrów nadawał się wyłącznie do wymiany.

1,2 TSI VAG - nowy rozrząd? W ASO za 3 tysiące!

Oczywiście usterka była bezpłatnie naprawiana w ASO w ramach gwarancji. To jednak jeszcze nie dawało pewności stuprocentowego usunięcia problemów z rozrządem. Awaria powracała, a kolejne wymiany były już wykonywane na koszt kierowcy. Jeżeli właściciel samochodu Grupy Volkswagena udawał się na wymianę łańcucha i napinacza do autoryzowanej stacji obsługi, płacił za wykonanie usługi od 2,5 do 3 tysięcy złotych. U mechanika niezrzeszonego koszt naprawy spokojnie można obniżyć nawet o połowę. Wymiana napędu rozrządu nie jest tania, mimo wszystko nie warto z nią zwlekać. Zbyt długa jazda z rozciągniętym łańcuchem sprawia, że ten podczas rozruchu może przeskoczyć. W efekcie w skrajnie niekorzystnym scenariuszu dojdzie do kolizji tłoków z zaworami oraz zniszczenia jednostki napędowej.