Z tymi silnikami mogą być problemy: 1,2 MPI VAG

W roku 2001 Grupa Volkswagena zaprezentowała małolitrażowy silnik skierowany do samochodów segmentu B. Aluminiowa konstrukcja otrzymała 3 cylindry, 1,2 litra pojemności, wielopunktowy wtrysk paliwa oraz 6 lub 12 zaworów. Produkcja jednostki została ulokowana w czeskich zakładach Skody w Mlada Boleslav. Stąd motor przez ponad półtorej dekady był transportowany do montowni, w których powstawały takie modele jak Volkswagen Fox, Volkswagen Polo IV i V, Skoda Fabia I i II, Skoda Roomster, Seat Ibiza III i IV oraz Seat Cordoba II.

Najsłabszy wariant 6-zaworowej wersji silnika 1,2 MPI oferował zaledwie 54 konie mechaniczne. Jednostka występowała pod oznaczeniami AWY i BMD. Mocniejszy model BBM oferował 60 koni mechanicznych. Słabsza odmiana 12-zaworowej wersji motoru 1,2 MPI generuje 60 koni mechanicznych (AZQ, BME). Mocniejsza jest w stanie dostarczyć na asfalt 64, 70 lub 75 koni mechanicznych. Małolitrażowy benzyniak miał się stać idealnym uzupełnieniem niewielkiego hatchbacka do miasta. Już po pokonaniu kilku kilometrów okazywało się jednak, że na to kierowca raczej nie może liczyć.

reklama reklama

1,2 MPI VAG - osiągi? Jakie osiągi?

Pierwsza z wad silnika 1,2 MPI dotyczy dźwięku pracy. Motor brzmi trochę jak kosiarka. A do tego jest hałaśliwy i wyjątkowo ospały. Żeby rozpędzić 64-konną Fabię do pierwszej setki, trzeba cisnąć pedał gazu aż przez 15 sekund. W modelu 54-konnym czas sprintu może się wydłużyć nawet o 3 sekundy! Co gorsze, benzyniak hałasuje, wyraźnie nie ma krzepy, a do tego nie jest specjalnie oszczędny. Deklaracje producenta mówiące o zapotrzebowaniu na poziomie 7,6 litra paliwa w mieście spokojnie można włożyć między bajki. W realnych warunkach wyciśnięcie jakiegokolwiek przyspieszenia z jednostki wymaga ciągłego operowania wysokimi obrotami. A to podnosi wyniki spalania o dobre półtora litra.

Zobacz również: Wnętrze i wyposażenie

Choć właściciele często już od pierwszych kilometrów mieli dosyć 1,2-litrowego silnika MPI, jego cherlawość dopiero z czasem zaczynała pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Przykład? Niech łańcuch rozrządu nie kojarzy się wam z bezawaryjnym pokonywaniem setek tysięcy kilometrów. W niemieckim motorze często nie wytrzymywał więcej niż 80 tysięcy kilometrów. O szybkim wystąpieniu usterki decydują dwa czynniki. Egzemplarze wyprodukowane zaraz po 2001 roku mogą mieć zamontowany zbyt krótki ślizg. Ten wzmaga wyciąganie się łańcucha i sprawia, że napęd zaczyna szybko hałasować, a wręcz podczas rozruchu może przeskoczyć o jedno oczko.