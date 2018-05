Jak czytać oznaczenia na szybach samochodowych - poradnik

Kody i oznaczenia są powszechne w całym samochodzie. Zawierają cenne informacje, ale nie zawsze jesteśmy w stanie je rozszyfrować. Oznaczenia, np. na szybach pomogą w zidentyfikowaniu roku i kraju produkcji samochodu. Szyby producentom samochodowym dostarczają firmy zewnętrzne z całego świata, dlatego nie warto sugerować się miejscem produkcji szyby przy weryfikowaniu historii samochodu. Ta informacja pomoże za to przy sprawdzaniu czy wszystkie szyby są identyczne (szyba nie zawsze musi być wyprodukowana w tym samym roku, co samochód).

Obecność w aucie szyby innego producenta niż pozostałe powinno dać nam do myślenia, szczególnie w przypadku bocznych szyb. Przednie szyby są bardziej narażone na uszkodzenia i zarysowania, dlatego ich wymiana nie musi od razu oznaczać wypadku. Radzimy zapytać właściciela o powód wymiany i go zweryfikować.

Jak czytać oznaczenia na szybach samochodowych?

Litera „E” oznacza uzyskaną homologację szyby w danym kraju (normy są określone w regulaminie dotyczącym homologacji nr. 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ - http://www.icimb.pl/krakow/images/stories/pdf/Regulamin_43_EKG_ONZ_2010.pdf). Na przykład „E20” to szyby homologowane w Polsce. Szyby z oznaczeniem „E” do dopuszczone do użytku we wszystkich krajach z podpisanym porozumieniem o jednolitych przepisach homologacji EKG ONZ.

Każda cyfra oznacza inny kraj:

E1 – Niemcy

E2 – Francja

E3 – Włochy

E4 – Holandia

E5 – Szwecja

E6 – Belgia

E7 – Węgry

E8 – Czechy

E9 – Hiszpania

E10 – Jugosławia

E11 – Anglia

E12 – Austria

E21 - Portugalia

Warto podkreślić, że kraj produkcji nie ma wpływu na to, w jakim kraju szyba dostanie homologację.

Pod logiem producenta zawarta jest informacja o nazwie producenta. Oznaczenie „DOT” (Department of Transportation) informuje, w jakiej fabryce wyprodukowano szybę. Na przykład szyba oznaczeniem DOT102 pochodzi z fabryki Lund w Szwecji. Lista pozostałych numerów: http://www.carwindshields.info/dot_db.

Oznaczenie „M” wskazuje typ budowy szyby (grubość, kolor). Natomiast „AS” oznaczaj rodzaj szyby: AS1 – laminowana, AS2 – hartowana, AS3 – szyba laminowana lub hartowana o ciemnym kolorze.

Jak znaleźć i odczytać rok produkcji szyby samochodowej?

Rok produkcji szyby poznamy po ilości kropek i cyfry obok. Cyfra oznacza rok produkcji, a liczba kropek miesiąc produkcji. Jeżeli cyfra jest za kropkami, szyba została wyprodukowana w okresie od stycznia (jedna kropka) do czerwca (szósta kropka). Jeżeli cyfra jest przed kropkami – produkcja trwała od lipca (szósta kropka) do grudnia (jedna kropka).