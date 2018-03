Jak przygotować auto do wiosny?

Wiosenne prace przy aucie warto zacząć od porządków. Należy umyć nadwozie i podwozie auta, by pozbyć się zalegającej soli. Ponadto warto zlikwidować wszelkie rysy i zadrapania lakieru, ponieważ mogą one doprowadzić do powstania korozji i rdzy. Kolejny krok, to wyczyszczenie wnętrza pojazdu. Zasolone dywaniki i poplamiona tapicerka to niezbyt przyjemny widok, dlatego wypadałoby je uprać. Możemy również umyć od środka szyby oraz pozbyć się zalegającego w niektórych miejscach kurzu. Pozbądźmy się z bagażnika zbędnych przedmiotów, a przy okazji sprawdźmy stan uszczelek drzwi, okien i bagażnika - jeśli są uszkodzone, to trzeba wymienić. Polecamy również wyczyszczenie oraz odgrzybienie układu nawiewu, wymianę filtra kabinowego, a także sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji i uzupełnienie czynnika chłodzącego.

Na wiosnę warto również zmienić opony z zimowych na letnie, ponieważ ogumienie zimowe w trakcie ciepłych dni zużywa się szybciej niż zimą. Przed założeniem letnich "kapci" należy zweryfikować ich stan. Bieżnik powinien mieć wysokość minimum 3 mm, aczkolwiek prawo pozwala na poruszanie się na oponach z bieżnikiem o wysokości minimum 1,6 mm. Sprawdźmy także czy opony nie mają żadnych nacięć, pęknięć, wybrzuszeń i wbitych gwoździ lub innych elementów. Pamiętajmy o sprawdzeniu koła zapasowego (kierowcy często o nim zapominają) oraz stanu i wyważenia felg.

Kolejnym etapem przygotowanie auta do wiosny powinno być sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie płynów. O ile zimowy płyn do spryskiwaczy nie wymaga wymiany i można go śmiało używać także w ciepłe dni, o tyle warto sprawdzić i ewentualnie wymienić płyn w układzie wspomagania kierownicy, hamulcowy i chłodniczy. Dobrym pomysłem jest również wymiana oleju w silniku, zwłaszcza wtedy, gdy zimą dużo jeździliśmy, szczególnie po mieście.

W ramach wiosennego przeglądu samochodu warto udać się do warsztatu lub stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia kondycji wszelkich przewodów, układu kierowniczego, układu wydechowego oraz układu hamulcowego. Po wymianie wszystkich uszkodzonych lub zużytych części będziemy mogli cieszyć się sprawnym i zadbanym autem.