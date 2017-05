Jak dbać o klimatyzację?

Klimatyzację powinno się serwisować raz w roku, przed sezonem letnim. Zazwyczaj w chłodniejszej części roku, kierowcy rzadko z niej korzystają, dlatego przed okresem intensywnej eksploatacji warto skontrolować jej stan.. W tym celu należy udać się do stosownego serwisu, w którym sprawdzimy ilość czynnika chłodniczego, szczelność układu, a także poprawność działania wszystkich jego elementów. Ponadto trzeba dokonać dezynfekcji toru nawiewu powietrza do kabiny. Zalecane jest przeprowadzenie takiego zabiegu przed sezonem letnim i po jego zakończeniu. Warto też pamiętać o wymianie filtra kabinowego (pyłkowego) - minimum raz na rok.

Oczywiście klimatyzacja, podobnie jak każdy inny układ mechaniczny również może ulec awariom. Co powinno zaniepokoić kierowców w czasie eksploatacji?

Słaba wydajność klimatyzacji i niedostateczne chłodzenie

Jest to jedna z najczęstszych zgłaszanych awarii. Przyczyn może być kilka, m.in. zbyt niski poziom czynnika chłodzącego, spowodowany nieszczelnością układu, a także zbyt rzadkim serwisowaniem lub mocno zanieczyszczony filtr przeciw pyłkowy. Powodem niskiej wydajności klimatyzacji może też być zabrudzenie skraplacza klimatyzatora lub chłodnicy silnika. Mimo iż ta ostatnia znajduje się za skraplaczem, jej zanieczyszczenie powoduje słaby przepływ powietrza chłodzącego skraplacza.

Nieprzyjemny zapach

Nieprzyjemny zapach, który wydobywa się z klimatyzacji, powoduje dyskomfort w trakcie podróży. To znak, że w układzie zaczęły rozmnażać się grzyby. W takiej sytuacji konieczne jest czyszczenie parownika przy użyciu aktywnej pary, wprowadzanej do kanałów wentylacyjnych. Profilaktycznie stosuje się metodę ozonowania używając dedykowanych urządzeń. Jeżeli nie chcemy nieprzyjemnych zapachów, zawsze powinniśmy po zakończonej podróży odpalić na chwilę ogrzewanie, zapobiegnie to osiadaniu drobnoustrojów.

Hałas przy uruchamianiu klimatyzacji

Ich przyczyną może być poślizg paska klinowego (zbyt luźny pasek lub zużycie zewnętrznego łożyska w kole pasowym), uszkodzenie sprzęgła sprężarki, poluzowania jej mocowania lub awaria tego elementu, np. w skutek zatarcia. W takim wypadku trzeba udać się do serwisu.

Klimatyzacja pozytywnie wpływa na nas w trakcie podróży

Wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie sprawy, że sprawny układ klimatyzacji to także gwarancja ich bezpieczeństwa na drodze. Dlaczego? Gdy w sezonie letnim, podczas jazdy w kabinie panuje przyjemny chłód kierowca zachowuje koncentrację, ma lepszą spostrzegawczość oraz zdolność do reakcji. Wielu użytkowników zapomina też, że klimatyzacja wykazuje zalety również w czasie innych pór roku, np. osusza powietrze wprowadzane do wnętrza auta i tym samym zapobiega parowaniu szyb.

Utrzymywanie klimatyzacji w ciągłej pracy ma jeszcze jedno ważne zadanie - chroni układ, a szczególnie jego najdroższy i najbardziej skomplikowany element jakim jest sprężarka, przed przedwczesnym zużyciem i kosztownymi naprawami.

Źródło: Goodyear