Gwarancje popularnych samochodów – Fiat Tipo

Fiat Tipo to coraz popularniejszy model na polskim rynku, szczególnie wśród klientów indywidualnych. Samochód w wersji sedan kupimy już od 44 900 zł. Cena za odmianę 5-drzwiową, której przyjrzymy się nieco bliżej, zaczyna się już od 51 900 zł. Podstawowy silnik to wolnossąca jednostka benzynowa o pojemności 1.4 litra i mocy 95 KM. W standardzie otrzymujemy klimatyzację, system wspomagający ruszanie pod górę, radio z USB. Na tle konkurencji cena jest rozsądnie skalkulowana. Konkurencyjna Skoda Rapid Spaceback kosztuje od 58 tys. zł.

Fiat na swój bestseller oferuje dwuletnią gwarancję mechaniczną, trzyletnią na lakier i ośmioletnią na karoserię. Oprócz tego, w ofercie znalazły się dwa pakiety rozszerzonej gwarancji – Powertrain Care i Maximum Care. Oba pakiety wydłużają gwarancję do 36, 48 lub 60 miesięcy z możliwością wyboru ośmiu limitów kilometrów – 45 000, 60 000, 75 000, 90 000, 120 000, 150 000, 160 000 i 200 000 km.

Powertain Care

Pierwszy pakiet Powertain Care ochronny obejmuje silnik, skrzynię biegów, układ chłodzenia i zasilania, układ przeniesienia napędu. Na stronie importera jest konfigurator, który pozwala na sprawdzenie ceny rozszerzonej gwarancji. My konfigurowaliśmy 5-drzwiowego Fiata Tipo z podstawowym silnikiem 1.4 (95 KM) i wyposażeniem POP. Wiek samochodu ma nie przekraczać sześciu miesięcy i przebiegu nie 15 tys. kilometrów. W tej konfiguracji za wydłużenie gwarancji do 3 lat i przebiegu 45 tys. km cena zamyka się w 240 zł. Za wydłużenie gwarancji do 5 lat i 200 tys. km zapłacimy 990 zł. Szczegóły TUTAJ.

Maximum Care

Drugi pakiet rozszerzonej gwarancji Maximum Care oferuje ochronę następujących elementów: silnika, skrzyni biegów, układu przeniesienia napędu, układu chłodzenia i zasilania, układu kierowniczego, układu klimatyzacji, urządzeń elektrycznych, instalacji elektronicznej, zawieszenia, hamulców, systemów bezpieczeństwa. Za wydłużenie gwarancji w tym pakiecie do 3 lat i przebiegu 45 tys. km w identycznie skonfigurowanym Fiacie Tipo należy zapłacić 390 zł. Za wydłużenie gwarancji do 5 lat i 200 tys. km koszt to 1990 zł. Szczegóły TUTAJ.

Oprócz rozszerzonej gwarancji, możemy zamówić pakiety dodatkowe obejmujące przeglądy okresowe w stałej cenie (od 1030 zł za 2 lata i 30 tys. km). Ponadto ciekawym pakietem jest Assistance „FREETOGO++”. Oferowany jest do samochodów nie starszych niż 10 lat. W pakiecie zawarte jest m.in.: holowanie, samochód zastępczy, transport pasażerów do docelowego miejsca podróży, odbiór pojazdu po naprawie, zakwaterowanie w hotelu.