Karta pojazdu – co to jest, gdzie i jak ją wyrobić, kto wydaje i ile kosztuje?

Karta pojazdu – co to jest?

Karta pojazdu jest dokumentem przypisanym do pojazdu na stałe. Zawiera niezbędne informacje o samochodzie oraz jego parametrach technicznych i danych identyfikacyjnych. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje ją wraz dowodem rejestracyjnym nowemu właścicielowi.

Karta pojazdu jest niezbędna do zarejestrowania samochodu. Nie podlega kontroli przez policję, jak ma to miejsce w przypadku dowodu rejestracyjnego, więc nie trzeba jej wozić przy sobie. Wydawana jest w formie książeczki o wymiarach zbliżonych do paszportu, posiada indywidualny numer a sam druk i papier zostały stosownie zabezpieczone. Dokument ten wprowadzono do użytku 1 lipca 1999 roku na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, więc każdy pojazd zarejestrowany po 30 czerwca 1999 roku powinien posiadać kartę pojazdu.

Co zawiera karta pojazdu?

W karcie pojazdu znajdują się informacje o pojeździe do którego jest przypisana a w szczególności :

dane identyfikacyjne pojazdu;

parametry techniczne pojazdu;

dane identyfikacyjne właściciela pojazdu;

dane potwierdzające rejestrację pojazdu.

W praktyce karta pojazdu zawiera cała historie zmian parametrów technicznych pojazdu od jego nowości (np. wymiana silnika), a także wpisy danych identyfikacyjnych wszystkich właścicieli samochodu wraz z wydawanymi do niego numerami rejestracyjnymi lub ich duplikatami. Karta pojazdu uwzględnia również adnotacje urzędowe o tym jakie było przeznaczenie auta (np. czy służyło jako taksówka, karetka lub pojazd do nauki jazdy). Przy zakupie auta karta pojazdu jest istotnym źródłem informacji o prawdziwej przeszłości samochodu.

Wydanie karty pojazdu w praktyce

W przypadku aut sprowadzonych z zagranicy, czyli nierejestrowanych w Polsce, kartę pojazdu wydaje organ rejestrujący, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz opłaty za jej wydanie (75 zł). W przypadku gdy samochód jest nowy i nie był wcześniej rejestrowany, obowiązek wyrobienia karty pojazdu spoczywa na producencie lub importerze pojazdu. W momencie zakupu samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce po dniu 30 czerwca 1999 to sprzedający zobowiązany jest do posiadania karty pojazdu i przekazania jej nowemu nabywcy razem z samochodem.

Co zrobić w przypadku utraty karty pojazdu?

W razie utraty karty pojazdu trzeba wyrobić nową. Jak to zrobić? Należy udać się do wydziału komunikacji urzędu miasta i zgłosić ten fakt organowi rejestrującemu pojazdy. Po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego z ubezpieczeniem, złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty pojazdu i wniesienia opłaty w wysokości 75zł, organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu w terminie 14 dni roboczych.