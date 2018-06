Regres ubezpieczeniowy - co powinieneś o nim wiedzieć?

Sprawca szkody, który nie miał ważnego ubezpieczenia OC, musi zwrócić świadczenie wypłacone osobie poszkodowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Tak stanowią przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych*. Po wypłaceniu odszkodowania UFG występuje do sprawcy szkody i nieubezpieczonego posiadacza pojazdu o zwrot tej kwoty (regres).

Uwaga! Za szkody spowodowane pojazdem płaci nie tylko jego nieubezpieczony właściciel, ale również osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego OC.

Wartość szkody w wypadku drogowym, spowodowanym przez nieubezpieczony pojazd, wyceniono na 10 tysięcy złotych. Świadczenie to wypłaca poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie Fundusz występuje - do sprawcy i posiadacza pojazdu - o zwrot 10 tysięcy złotych plus koszty UFG.

Sprawca szkody i posiadacz pojazdu mają 30 dni na uregulowanie należności względem U​FG, na rachunek podany w wezwaniu. Spłata zadłużenia przez jedną z tych osób zwalnia drugą z obowiązku zapłaty. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu spłaty lub nie zareaguje na otrzymane wezwanie sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

Odwołania

Fundusz odstępuje od dochodzenia regresu w przypadku, gdy osoba, do której wystąpił z wezwaniem do zwrotu wypłaconego świadczenia przedstawi dokument:

potwierdzający zawarcie ważnej w chwili spowodowania szkody umowy ubezpieczenia OC albo

potwierdzający brak obowiązku zawarcia takiej umowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić również przed sądem powszechnym.

W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, majątkowej bądź życiowej dłużnika, Fundusz ma prawo do odstąpienia od dochodzenia należności w całości lub w części albo do zastosowania ulgi w spłacie.

Podstawy do odstąpienia od dochodzenia regresu/zastosowania ulgi w spłacie każdorazowo podlegają ocenie UFG na podstawie Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.

* Art. 110 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.)

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny