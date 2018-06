Kary za brak OC w 2018 r.

Kierowca nieposiadający ubezpieczenia OC pojazdu (ubezpieczenia komunikacyjnego), który zdecyduje się na prowadzenie pojazdu naraża się nie tylko na konieczność pokrycia z własnej kieszeni kosztów wyrządzonej poszkodowanemu szkody w wyniku wypadku lub kolizji, ale także na surowe kary. Często konieczność pokrycia szkód z własnej kieszeni jest bardziej dotkliwa niż nałożone kary pieniężne.

Kiedy trzeba zapłacić karę?

Typowa droga do zapłaty kary za brak OC wygląda następująco: kierowca prowadzi pojazd bez ważnego OC – zatrzymuje go Policja. W trakcie kontroli kierowca nie okazuje polisy OC bo np. mówi, że nie ma jej przy sobie. W takim wypadku funkcjonariusz zazwyczaj nakłada na kierowcę mandat karny (50 zł) lub poucza go. W dalszej kolejności Policja poinformuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) o fakcie nieokazania dowodu ubezpieczenia i wątpliwościach co do posiadania przez kierowcę ubezpieczenia OC. W takim wypadku UFG zwraca się do kierowcy o okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

reklama reklama

Inny scenariusz zakłada sytuację, w której UFG zwraca się do kierowcy o okazanie wskazanych wyżej dokumentów w ramach rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC, przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Warto wspomnieć, że OC trzeba mieć na każdy pojazd mechaniczny, niezależnie od tego czy nim jeździmy czy też stoi nieużywany w garażu, chyba że prawo przewiduje wyjątek (np. dla samochodów zabytkowych, które można rejestrować np. tylko na 30 dni). Mając nieużywane auto w garażu warto pomyśleć o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - w ten sposób zapłacisz o wiele mniej za OC.

W każdym wypadku otrzymanie wezwania UFG do okazania dokumentów należy potraktować poważnie i odpowiedzieć na nie w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. W odpowiedzi na wezwanie należy:

udowodnić, że umowa ubezpieczenia OC została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli że Twoja polisa/polisy OC obejmowały cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli, lub

udowodnić, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, lub

wnieść opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od UFG.

Jeżeli nie dochowasz 30-dniowego terminu to sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji. Jest to równoznaczne z egzekucją (tryb egzekucyjny) opłaty karnej przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Jeżeli nie udowodnisz zawarcia umowy ubezpieczenia lub, że ten obowiązek z jakiegoś powodu cię nie dotyczy to jesteś zobowiązany do zapłaty opłaty karnej.

Opłata karna 2018 – ile trzeba zapłacić?

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego zależy od:

rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia: samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym: do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 brutto. Oznacza to, że opłaty karne za brak OC w 2018 r. prezentują się następująco:

OPŁATY KARNE ZA BRAK UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC W 2018 R. Opłata Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy 100 % - powyżej 14 dni opóźnienia 4 200 zł 6 300 zł 700 zł 50 % - od 4 do 14 dni opóźnienia 2 100 zł 3 150 zł 350 zł 20 % - do 3 dni opóźnienia 840 zł 1 260 zł 140 zł

Opracowanie własne

Stawki wskazane w tabeli nie podlegają negocjacjom. Osoba, która nie dopełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG – w przeciwnym wypadku zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.