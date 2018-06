Czy ubezpieczyciel może odmówić kierowcy zawarcia umowy OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi, że ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie komunikacyjne) jest jednym z ubezpieczeń obowiązkowych – tuż obok ubezpieczenia OC rolników, ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz innych ubezpieczeń wynikających z ustaw i umów międzynarodowych. W związku z obowiązkowym charakterem tego ubezpieczenia nie obowiązuję określona w Kodeksie cywilnym zasada swobody zawierania umów. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje?

Pełna swoboda wyboru zakładu ubezpieczeń

Paradoksalnie ograniczenie swobody zawierania umów daje kierowcy (ubezpieczający) pełną swobodę wyboru zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciel) z którym zawrze umowę ubezpieczenia OC, pod warunkiem, że wybrany zakład ma w ofercie tego typu ubezpieczenie. Co więcej, zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.

reklama reklama

Ofertę zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego uważa się za przyjętą nie tylko, gdy zakład ubezpieczeń się na nią wyraźnie zgodził, ale także w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, na nią nie odpowiedział.

Ubezpieczyciel decyduje o składce

Warto jednak zauważyć, że to ubezpieczyciel decyduje o wysokości składki. Może się więc okazać, że ubezpieczyciel zaproponuje składkę w wysokości, która nie będzie nam odpowiadać. W takim wypadku nie ma przeszkód by zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z innym zakładem ubezpieczeń.

Jak wybrać dobre OC?

Wszystkie zakłady ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie OC komunikacyjne oferują dokładnie ten sam produkt – zakłady ubezpieczeniowe konkurować mogą między sobą tylko w zakresie wysokości składki i ,,teoretycznej’’ jakości obsługi poszkodowanych osób. W związku z tym w wyborze ubezpieczenia zwracamy przede wszystkim uwagę na cenę. Raczej rzadko się zdarza, że ubezpieczyciel oferuje coś powyżej ustawowego ,,minimum’’, a więc np. assistance, chociaż czasem można znaleźć taką ofertę.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze OC warto zwrócić uwagę także na sposób likwidacji szkody z ubezpieczenia OC. Jest to istotne z tego względu, że poszkodowany może zwrócić się z roszczeniem nie tylko do zakładu ubezpieczeń ale również bezpośrednio do sprawcy szkody. Konsekwencją niewłaściwej likwidacji szkody przez ubezpieczyciela może być więc dotkliwe roszczenie skierowane przez poszkodowanego w stronę sprawcy z pominięciem zakładu ubezpieczeń.

Oczywiście warto zwrócić uwagę na renomę i popularność danego zakładu ubezpieczeń na rynku. Opinii o danym ubezpieczycielu można poszukać w sieci. Znany ubezpieczyciel to zazwyczaj profesjonalne podejście do obsługi klienta.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.)