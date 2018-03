Jak można obniżyć składkę OC nawet o 87%?

Wszyscy właściciele samochodów odczuli wzrost kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2016 r. i 2017 r. Cenowa zmiana była jednak szczególnie bolesna dla młodych kierowców. Takie osoby posiadające ograniczone możliwości finansowe, za wymaganą polisę nierzadko muszą zapłacić nawet 4000 zł - 5000 zł. Trudno się zatem dziwić, że wielu młodych posiadaczy samochodów rejestruje swoje auto razem ze starszym i bardziej doświadczonym kierowcą o dobrej historii ubezpieczeniowej.

Zniżka za wspólną rejestrację zależy od polityki ubezpieczyciela

Analizę oszczędności związanych ze wspólną rejestracją auta, warto rozpocząć od przedstawienia założeń dotyczących przykładowych kierowców. Chodzi o dziewiętnastolatkę, która przy pomocy rodziców kupiła swoje pierwsze auto (Fiata Pandę 1.2 z 2007 r.) oraz czterdziestopięcioletniego ojca posiadającego dobrą historię ubezpieczeniową. Rodzic ewentualnie może stać się współwłaścicielem auta i jego dodatkowym użytkownikiem (w ramach ubezpieczenia OC). Dokładne informacje o przykładowych kierowcach, zostały przedstawione poniżej.

Młody kierowca: dziewiętnastoletnia klientka ubezpieczyciela, posiada prawo jazdy od 26 czerwca 2017 r. Młoda użytkowniczka Fiata Pandy to panna nieposiadająca dzieci i mieszkająca na terenie Warszawy (kod pocztowy: 04-301). Fiat Panda jest pierwszym samochodem przykładowego kierowcy. Dziewiętnastolatka będzie głównym użytkownikiem w przypadku rejestracji razem z ojcem (dodatkowym użytkownikiem).

Doświadczony kierowca: czterdziestopięcioletni ojciec młodego kierowcy, posiada prawo jazdy od 18 maja 1993 r. Ten klient ubezpieczyciela jest żonatym informatykiem posiadającym dwoje dzieci (w wieku 19 lat oraz 15 lat). Przykładowy kierowca mieszka w Warszawie (kod pocztowy: 04-301). Dotychczas klient firmy ubezpieczeniowej miał 20 rocznych polis. Jego bonus z aktualnego ubezpieczenia OC wynosi 60%. Doświadczony kierowca po raz ostatni spowodował szkodę osiem lat temu.

W poniższej tabeli prezentujemy składki polis OC obliczone dla dwóch wariantów. Pierwszy z nich zakłada, że młody kierowca sam kupi obowiązkowe ubezpieczenie. W takim przypadku, roczny koszt ochrony waha się od 2928 zł (Proama) do 9301 zł (Aviva). Składki oferowane przez Avivę oraz kilku innych ubezpieczycieli, ewidentnie mają zaporowy charakter. Ich zadaniem jest całkowite zniechęcenie potencjalnego klienta, który niesie za sobą spore ryzyko.

Drugi wariant analizy zakłada, że młody kierowca zarejestruje samochód razem ze swoim ojcem i kupi obowiązkowe ubezpieczenie jako główny użytkownik pojazdu. W przypadku takiego rozwiązania, trzy firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować sporą obniżkę składki. Wynosi ona 43% (Gothaer), 45% (Link4) oraz 47% (Aviva). Pozostałe zakłady ubezpieczeń nie chcą proponować niższej składki, gdyż młody i generujący spore ryzyko kierowca, nadal pozostaje głównym użytkownikiem Fiata Pandy. Możliwy jest też wariant, w którym to doświadczony kierowca zostanie wpisany do formularza ubezpieczeniowego jako główny użytkownik Fiata Pandy. W takiej sytuacji, o wiele niższą składkę OC zaoferowałyby następujące towarzystwa:

Aviva - 1209 zł (obniżka kosztu polisy o 87% względem zakupu realizowanego tylko przez młodego kierowcę)

Link4 - 1610 zł (obniżka kosztu polisy o 72% względem zakupu realizowanego tylko przez młodego kierowcę)

Jak widać, rozróżnienie pomiędzy głównym oraz dodatkowym użytkownikiem samochodu ma duże znaczenie w analizowanym przykładzie. Właściciele auta powinni podawać informacje o sposobie użytkowania zgodnie ze stanem faktycznym. To nie tylko kwestia uczciwości, ale również dopłaty do składki, którą trzeba będzie uiścić w razie wykrycia oszustwa przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia OC: przykładowa obniżka składki dla młodego kierowcy po rejestracji auta razem z rodzicem Nazwa ubezpieczyciela ↓ Roczna składka dla młodego kierowcy Roczna składka dla młodego oraz doświadczonego kierowcy (głównym użytkownikiem auta jest młody współwłaściciel) Procentowa różnica w wysokości rocznej składki Aviva 9301 zł 4884 zł -47% Generali 3474 zł 3474 zł 0% Gothaer 4974 zł 2821 zł -43% Link4 5794 zł 3164 zł -45% MTU 4635 zł 4635 zł 0% Proama 2928 zł 2928 zł 0% UNIQA 3863 zł 3863 zł 0% You Can Drive 5242 zł polisa dla osób do 30 lat - Średnia stawka dla analizowanych towarzystw 5026 zł 3681 zł -27%

*- Pozostałe założenia: ubezpieczane auto to czerwony Fiat Panda hatchback 1.2 Dynamic (5d) z 2007 r. Samochód pochodzi z polskiego salonu Fiata i został po raz pierwszy zarejestrowany 26 marca 2007 r. Pojazd do tej pory nie miał uszkodzeń, a jego łączny przebieg wynosi 150 000 km (oczekiwany przebieg roczny to 10 000 km). Fiat posiada fabryczny oraz sprawny immobilizer i zawsze jest parkowany w garażu indywidualnym (kod pocztowy: 04-301). Samochód jest regularnie użytkowany w kraju, a klient nie wykorzystuje go do działalności gospodarczej. Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 30 marca 2018 r. Klient kupi polisę przez Internet i opłaci roczną składkę jednorazowym przelewem. Posiadacz auta akceptuje domyślne warianty ochrony, które proponują mu ubezpieczyciele i nie korzysta ze zniżek (np. za posiadanie innych polis tej samej firmy).

Doświadczony współwłaściciel musi znać ryzyko utraty zniżek

Osoby decydujące się na wspólną rejestrację samochodu w celu obniżenia składek OC, powinny zwracać uwagę nie tylko na status głównego i dodatkowego użytkownika auta. Ważne są również kwestie formalne związane ze wspólną rejestracją. Współwłasność pojazdu wynikającą z darowizny, warto udokumentować pisemną umową, która rozwiewa ewentualne wątpliwości. Istotne są również obowiązki podatkowe osoby otrzymującej darowiznę (udział we własności samochodu). Taki obdarowany czasem będzie musiał zapłacić podatek od spadków i darowizn. Znacznie częściej można jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego dotyczącego członków najbliższej rodziny.

Nie wolno zapominać również o negatywnym wpływie, jaki kolizja spowodowana przez mniej doświadczonego kierowcę, będzie miała na zniżki użytkownika samochodu o dobrej historii ubezpieczeniowej. „Osoba dysponująca wysokimi zniżkami za bezszkodową jazdę, powinna zapytać ubezpieczyciela o możliwość wykupienia tzw. ochrony zniżek. Wspomniana opcja oczywiście będzie wiązała się z dodatkową opłatą” - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

