Droższe przeglądy techniczne już od maja

Obecnie za przegląd techniczny samochodu osobowego trzeba zapłacić około 99 zł, natomiast przegląd techniczny motocykla kosztuje 62 zł. Według nowych przepisów ceny wzrosną do 126 zł za samochód osobowy, 162 zł za samochód osobowy z instalacją LPG oraz do 75 zł za motocykl.

Droższe opłaty za przegląd techniczny po terminie

Jazda samochodem lub motocyklem bez ważnego przeglądu technicznego może zakończyć się mandatem w wysokości 500 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, ale to nie jedyne, co może spotkać właściciela takiego pojazdu. W razie spowodowania wypadku ubezpieczyciel, u którego zostało wykupione ubezpieczenie OC na pojazd sprawcy, może wymusić na sprawcy zdarzenia zwrot pieniędzy za wypłacone odszkodowanie. Musi jednak udowodnić, że stan techniczny auta lub jednośladu bezpośrednio przyczynił się do spowodowania wypadku.

Od maja spóźnienie się z wykonaniem badania technicznego pojazdu o ponad 30 dni będzie wiązać się z koniecznością zapłacenia dwukrotnie większej stawki za badanie, czyli 262 zł w przypadku auta i 150 zł w przypadku motocykla.

Jakie zmiany w przeglądach technicznych zaszły w 2017 roku?

Od listopada ubiegłego roku zmieniły się zasady przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Obecnie właściciel pojazdu musi "z góry" zapłacić za przeprowadzenie badania, a opłata nie jest zwracana w razie negatywnego wyniku. W razie negatywnego wyniku właściciel auta lub motocykla ma 14 dni na naprawienie maszyny i ponowne udanie się do stacji kontroli pojazdów. Powtórnej weryfikacji stanu auta warto dokonać w tym samym punkcie, ponieważ wtedy zapłacimy od 13 do 36 zł w zależności od liczby lub wagi usterek. W przypadku udania się do innej placówki będziemy musieli uiścić opłatę w pełnej wysokości jak za pierwsze badanie.

Wynik badania od razu trafia do internetowej bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, dzięki czemu także pracownicy innych stacji mogą poznać wyniki wcześniejszych badań pojazdu. Wgląd do systemu ma także policja, co powinno zmniejszyć skalę oszustw związanych z badaniami technicznymi. Ponadto za nadzór nad stacjami odpowiada teraz Transportowy Urząd Techniczny, a nie jak dotychczas starości.