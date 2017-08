Polisa OC dla taksówki, wypożyczalni i szkoły jazdy jest droga?

Ubezpieczenie auta ze znakiem „L” będzie szczególnie kosztowne

Wpływ nietypowego wykorzystania auta i prowadzonej działalności gospodarczej na koszt ubezpieczenia OC, porównywarka Ubea.pl sprawdziła na przykładzie czterdziestojednoletniego właściciela Opla Corsy (2011 r.) z Warszawy. W ramach poszczególnych wariantów analizy, ten mieszkaniec stolicy:

Wariant 1: pracuje na stanowisku urzędnika i użytkuje swój samochód jako osoba prywatna

Wariant 2: jest przedsiębiorcą i używa Opla jako samochód do nauki jazdy (w ramach małej szkoły nauki jazdy)

Wariant 3: jest przedsiębiorcą i używa Opla jako wypożyczany samochód (w ramach małej wypożyczalni)

Wariant 4: jest przedsiębiorcą i używa Opla do zarobkowego przewozu osób (w ramach systemu Uber)

Pozostałe założenia dotyczące analizy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. To zestawienie prezentuje również poziom składki za OC oferowanej przez poszczególnych ubezpieczycieli. Nietrudno zauważyć, że koszty obowiązkowego ubezpieczenia znacząco rosną, gdy właściciel samochodu wybiera jeden z niestandardowych sposobów wykorzystania swojego pojazdu.

Najlepszym dowodem jest przeciętny poziom składki za obowiązkowe OC. Wynosi on 887 zł w przypadku samochodu wykorzystywanego tylko prywatnie. Najdroższa jest polisa dla auta używanego w ramach nauki jazdy (średnia składka: 2223 zł). „Tak wysoki koszt ubezpieczenia auta z „elką”, to skutek wcześniejszych doświadczeń ubezpieczycieli. Ze względu na dużą liczbę wypadków powodowanych przez kursantów, ubezpieczenie tego samego Opla Corsy będzie o 151% droższe, gdy właściciel użyje auta do nauki jazdy” - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Właściciel przykładowego samochodu będzie musiał zapłacić o 151% więcej za obowiązkowe ubezpieczenie OC, gdy zadeklaruje wykorzystywanie pojazdu do nauki jazdy.

Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl zwraca również uwagę na relatywnie wysokie koszty związane z ubezpieczeniem przykładowego Opla Corsy wykorzystywanego do wynajmu (w ramach małej wypożyczalni) lub zarabiania na przewozie osób za pośrednictwem systemu Uber. W obydwu przypadkach, roczne ubezpieczenie OC będzie o 131% droższe niż analogiczna polisa dotycząca samochodu wykorzystywanego tylko do celów prywatnych. Taka zwyżka kosztów ubezpieczenia również jest związana z większym ryzykiem spowodowania wypadku.

W analizowanym przykładzie, wykorzystanie auta jako pojazdu do wynajmu (wypożyczalnia) lub przewozu osób (system Uber), również wiąże się z wzrostem kosztów obowiązkowego OC o ponad 100%.

*- Pozostałe założenia: ubezpieczający parkuje czerwonego Opla Corsę D 1.2 16V Cosmo (2011 r.) w garażu indywidualnym (Warszawa, 04 - 301) i używa go regularnie. Właściciel samochodu użytkuje go tylko w kraju. Przebieg Opla Corsy to 75 000 km (spodziewany roczny przebieg wynosi 15 000 km). Auto zostało zakupione jako nowe w salonie Opla, jest wyposażone w fabryczny immobilizer i nie posiada uszkodzeń. Data pierwszej rejestracji samochodu to 10 maj 2011 r. Właścicielem Opla Corsy jest czterdziestojednolatek, który wraz z żoną wychowuje dwoje dzieci (7 lat, 11 lat). Kierowca posiada prawo jazdy od 14 czerwca 1995 r. Opel Corsa to jedyny samochód w gospodarstwie domowym. Ubezpieczający jest głównym użytkownikiem pojazdu. Posiadacz auta przez minione pięć lat ubezpieczał się w Allianz Direct. Zniżka dotycząca ostatniej umowy to 50% (zero szkód w minionych 7 latach). Polisa OC ma obowiązywać od 25 sierpnia 2017 r. Ubezpieczenie zostanie zamówione przez Internet i opłacone jednym przelewem. Klient akceptuje domyślne pakiety ochrony, które proponują mu ubezpieczyciele.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych porównywarki Ubea.pl

Przedsiębiorcy zawsze powinni korzystać z porównywarki polis …

Na podstawie danych z powyższej tabeli, można wyciągnąć jeszcze jeden ciekawy wniosek. Okazuje się bowiem, że firmy oferujące najtańsze ubezpieczenie OC dla osoby wykorzystującej samochód do prywatnych celów, niekoniecznie są liderami cenowymi w trzech innych wariantach. Za przykład może posłużyć marka Link4, która oferuje zdecydowanie najtańszą polisę w przypadku wykorzystania samochodu do celów prywatnych. Ten sam ubezpieczyciel w pozostałych trzech wariantach (auto do nauki jazdy, wypożyczany samochód i przewóz osób w ramach Ubera), wycenił obowiązkową polisę na ponad 2900 zł, czyli znacznie więcej od średniej. „Przykład dotyczący Link4 udowadnia, że osoby wykorzystujące auto w nietypowy sposób, zawsze powinny korzystać z porównywarek ubezpieczeniowych” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.