Gdzie z zieloną kartą i za ile?

Istnienie Zielonych Karty, czyli certyfikatów poświadczających posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC jest związane z funkcjonowaniem tak zwanego Systemu Zielonej Karty. Powstał on w 1953 r. aby ułatwić likwidację szkód komunikacyjnych na terenie Europy i niektórych krajów Afryki oraz Azji. Aktualnie do wspomnianego systemu należy 48 państw. Część z tych krajów zawarła tzw. Porozumienie Wielostronne, które zakłada ściślejszą współpracę w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i wyklucza konieczność posiadania Zielonej Karty przez kierowcę z innego kraju będącego sygnatariuszem porozumienia. „Obecnie do Porozumienia Wielostronnego należą kraje Unii Europejskiej (w tym Polska), kraje ETFA (Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria) oraz kraje stowarzyszone (patrz poniższa tabela). Do krajów stowarzyszonych zaliczamy Andorę oraz Serbię” - wymienia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Polska wraz z akcesją do Unii Europejskiej (1 maj 2004 r.), automatycznie stała się jednym z sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego. Od tego czasu, znaczenie Zielonej Karty dla polskich kierowców znacząco spadło.

Zieloną Kartę nadal muszą posiadać osoby wjeżdżające na terytorium Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroka, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Turcji, Tunezji oraz Ukrainy. Ubezpieczyciele najczęściej wydają Zielone Karty osobom podróżującym na wschód Europy (Rosja, Ukraina, Białoruś) albo do jednego z krajów bałkańskich. „Na szczęście wydanie Zielonej Karty przez zakład ubezpieczeń jest darmowe albo związane z symboliczną opłatą. Wspomniana karta jest tylko certyfikatem istniejącej ochrony i nie poszerza obowiązków ubezpieczyciela związanych z likwidacją szkód” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Otrzymanie Zielonej Karty od ubezpieczyciela wiąże się z minimalną albo nawet zerową opłata. Czasem taki certyfikat ubezpieczeniowy można zamówić przez Internet albo telefon i otrzymać pocztą.

Sprawdź ile kosztuje wydane zielonej karty

Prezentacja kosztów i obowiązków związanych z zakupem ubezpieczenia granicznego przez polskiego turystę Kraje, w których polski turysta musi wykupić ubezpieczenie graniczne jeśli zapomniał Zielonej Karty Nazwa kraju ↓ Koszt ubezpieczenia granicznego, które jest kupowane na 15 dni Koszt ubezpieczenia granicznego, które jest kupowane na 30 dni Albania 49,0 euro 65,0 euro Białoruś 17,0 euro 25,0 euro Bośnia i Hercegowina 40,0 euro 75,0 euro Czarnogóra 15,0 euro 28,0 euro Maroko 57,0 euro 88,0 euro Mołdawia 4,5 euro 7,0 euro Macedonia 50,0 euro 70,0 euro Rosja 43,0 euro 65,0 euro Turcja 42,0 euro 44,0 euro Ukraina 9,2 euro 12,0 euro Kraje, w których polski turysta zawsze musi wykupić ubezpieczenie graniczne Kosowo 30,0 euro 41,0 euro Kraje i terytoria, w których polski turysta nie musi wykupować ubezpieczenia granicznego oraz Zielonej Karty Andora Hiszpania Portugalia Austria Holandia Rumunia Belgia Irlandia San Marino Bułgaria Islandia Serbia Chorwacja Lichtenstein Słowacja Cypr Lichtenstein Słowenia Czechy Litwa Szwajcaria Dania Luksemburg Szwecja Estonia Łotwa Węgry Finlandia Malta Wielka Brytania Francja Monako Włochy Gibraltar Niemcy Wyspa Man Grecja Norwegia Wyspy Normandzkie Wyspy Owcze

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Brak Zielonej Karty oznacza konieczność zakupu polisy na granicy …

Odpowiednio wczesne uzyskanie Zielonej Karty jest ważne, ponieważ osoby nieposiadające takiego dokumentu, przy wjeździe do kraju spoza Porozumienia Wielostronnego, będą musiały zakupić tak zwane ubezpieczenie graniczne. Wspomniana polisa zwykle jest wystawiana na okres dwóch tygodni/15 dni oraz jednego miesiąca/30 dni i pełni taką samą rolę, jak roczne ubezpieczenie OC w danym państwie. Warto wspomnieć, że polskie przepisy również wymagają zakupu polisy granicznej od cudzoziemców nieposiadających honorowanego OC z kraju rejestracji pojazdu lub Zielonej Karty.

Brak Zielonej Karty (wymaganej w danym kraju), będzie skutkował koniecznością zakupu ubezpieczenia granicznego (np. na 15 dni lub 30 dni). Taką polisę w przypadku nieposiadania Zielonej Karty, muszą nabyć również osoby przejeżdżające tranzytem przez kraj spoza Porozumienia Wielostronnego.

Charakterystyczną cechą ubezpieczeń granicznych, jest ich mocno zróżnicowany koszt (patrz powyższa tabela). Właśnie dlatego Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) publikuje informacje o przeciętnej cenie za takie polisy.

Dane PBUK wskazują, że koszt polisy granicznej na 15 dni waha się od 4,5 euro (Mołdawia) do 57,0 euro (Maroko). Relatywnie tanie są polisy graniczne z Ukrainy (9,2 euro za 15 dni ochrony) oraz Białorusi (17,0 euro za 15 dni). Znacznie więcej zapłacimy między innymi w Rosji. Piętnastodniowe ubezpieczenie kupowane przy wjeździe na teren Federacji Rosyjskiej, kosztuje średnio 43,0 euro (patrz powyższa tabela).

W nawiązaniu do cen ubezpieczeń granicznych, warto również wspomnieć o przypadku Kosowa. Polacy wjeżdżający do tego kraju, bezwarunkowo powinni kupić ubezpieczenie graniczne (średni koszt: 30,0 euro - 15 dni, 41,0 euro - 30 dni). „Taki dodatkowy obowiązek muszą wziąć pod uwagę osoby planujące podróż do Kosowa albo przejazd drogami należącymi do wspomnianego państwa” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Przy wjeździe do Kosowa, zawsze wymagane jest ubezpieczenie graniczne. Koszt tej polisy oscyluje na poziomie 30 euro - 40 euro.

