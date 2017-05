Obniżenie wysokości odszkodowań sposobem na obniżenie składek OC?

Ostatnie dane Ubea.pl wskazują, że w kwietniu 2017 r. miały miejsce niewielkie obniżki składek za obowiązkowe ubezpieczenia OC. Mimo tych spadków, przeciętne koszty polis nadal były o 10% wyższe niż w styczniu bieżącego roku. Roczne wzrosty średnich składek OC (kwiecień 2016 r. - kwiecień 2017 r.), trzeba oceniać na 50% - 60%. Dlatego temat ustawowego ograniczenia kosztu obowiązkowych ubezpieczeń nadal ma spore znaczenie. Niedawno pojawiła się ciekawa propozycja, którą mocno skrytykował między innymi Rzecznik Finansowy. Wspomniany pomysł zakłada np. standaryzację świadczeń za śmierć oraz kalectwo i znaczące ograniczenie grona osób, które otrzymają z OC zadośćuczynienie za zgon ofiary wypadku drogowego.

Zadośćuczynienie mają dostać tylko rodzice, dzieci oraz małżonkowie

Wspomniana propozycja zmiany zasad ustalania zadośćuczynień z ubezpieczenia OC dla kierowców, niedawno została przedstawiona przez think tank Warsaw Enterprise Institute (WEI). Ta organizacja na początku stycznia 2017 r. zorganizowała spotkanie dotyczące wzrostu kosztów OC z udziałem polityków i przedstawicieli branży ubezpieczeniowej oraz instytucji państwowych (KNF-u, UFG i Rzecznika Finansowego).

założeń do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jest rezultatem między innymi styczniowego spotkania, które media nazwały „okrągłym stołem ubezpieczeniowym”. Eksperci WEI w swoich propozycjach zmian prawnych skupili się na rozwiązaniach ograniczających wzrost zadośćuczynień za śmierć lub kalectwo na wskutek wypadku drogowego. „To właśnie wspomniane świadczenia, których wartość trudno jest obiektywnie ustalić, stanowią największy problem w kontekście wzrostu kosztów OC” -zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zmian prawnych wymagają przede wszystkim świadczenia (tzw. zadośćuczynienia) za śmierć lub kalectwo na wskutek wypadku drogowego. Takie świadczenia generują coraz większe koszty dla ubezpieczycieli i często są przedmiotem długotrwałych sądowych batalii.

W ramach swoich propozycji, specjaliści z Warsaw Enterprise Institute przewidują dwa ważne rozwiązania. Pierwsze z nich zakłada uzależnienie zadośćuczynień za śmierć albo kalectwo od wyników obliczeń matematycznych. Świadczenie dla ofiary wypadku lub jej rodziny ma być określane przy pomocy funkcji, która na podstawie odpowiednich współczynników uwzględni różne okoliczności wypadku (np. wiek zmarłego lub rannego i jego rolę w utrzymywaniu rodziny). Takie rozwiązanie ujednolicające wysokość zadośćuczynień wypłacanych przez ubezpieczycieli, oczywiście wymagałoby ustalenia wielu współczynników ujętych w formie tabeli. „Warto jednak zwrócić uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego już znacznie wcześniej proponowała podobny sposób na standaryzację świadczeń związanych z kalectwem lub śmiercią ofiary wypadku” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Komisja Nadzoru Finansowego już wcześniej (na początku 2016 r.), proponowała ustalanie zadośćuczynień z OC na podstawie obiektywnego taryfikatora.

Druga propozycja zgłoszona przez ekspertów z warszawskiego think tanku, wydaje się znacznie bardziej kontrowersyjna. Zgodnie z tym pomysłem, świadczenie za śmierć krewnego na wskutek wypadku otrzymają wyłącznie następujące osoby:

małżonek zmarłego pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (w chwili wypadku)

małoletnie dziecko zmarłego wcześniej pozostające na jego utrzymaniu

rodzice małoletniego dziecka zmarłego na wskutek wypadku, którzy łożyli na jego utrzymanie

Według propozycji WEI, pozostali członkowie rodziny będą mogli domagać się od ubezpieczyciela tylko świadczenia, które zostanie przekazane na ważny cel społeczny (np. działanie organizacji pomagającej w rehabilitacji ofiar wypadków drogowych).

Kodeks cywilny obecnie nie precyzuje, którzy członkowie najbliższej rodziny mogą domagać się zadośćuczynienia za śmierć krewnego w wypadku drogowym. Taka sytuacja sprzyja nadużyciom.

Standaryzacja odszkodowań z OC jest już praktycznie przesądzona …

Już niebawem powinniśmy się doczekać innych propozycji rozwiązania problemu z rosnącymi kosztami polis OC. Swoje pomysły zaprezentują członkowie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Wspomniany zespół już od dłuższego czasu zajmuje się kwestią drożejących ubezpieczeń OC dla kierowców.

Problem wysokich cen obowiązkowych polis dla kierowców jest przedmiotem prac Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Można oczekiwać, że parlamentarne propozycje ograniczenia kosztów OC będą podobne do pomysłów WEI oraz koncepcji, które już wcześniej pojawiały się podczas „okrągłego stołu ubezpieczeniowego”. W tym kontekście trzeba wspomnieć m.in. o standaryzacji zadośćuczynień i przekazaniu ubezpieczycielom informacji na temat mandatów oraz liczby punktów karnych. Bardziej wątpliwa jest kwestia ograniczenia kręgu członków rodziny uprawnionych do otrzymania zadośćuczynień za śmierć krewnego. Taka koncepcja już została mocno skrytykowana przez Rzecznika Finansowego i mogłaby wzbudzić negatywną reakcję opinii społecznej. Opisywany pomysł trzeba jednak brać pod uwagę, gdy przyjmiemy, że celem ustawowych regulacji jest obniżenie składek za OC np. do poziomu sprzed roku. „Wielu właścicieli samochodów będzie oczekiwało od rządu właśnie takiej zmiany, a nie tylko zahamowania dalszych podwyżek” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Sama standaryzacja zadośćuczynień może nie wystarczyć do trwałego obniżenia składek ubezpieczenia OC dla kierowców.

Źródło: Ubea.pl