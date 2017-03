Które miasto jest „najtańsze” dla kierowców?

Porównanie i zmiany średnich składek ubezpieczeń OC w 17 miastach wojewódzkich (marzec 2016 r. - luty 2017 r.)*

Nazwa miasta (kolejność według liczby mieszkańców) Średnia roczna składka polisy OC produktów pakietowych) w marcu 2016 r. Średnia roczna składka polisy OC (bez produktów pakietowych) w lutym 2017 r. Zmiana średniej składki od marca 2016 r. do lutego 2017 r.

Warszawa od 1161 zł (AXA Direct) do 2064 zł (Generali Direct), średnia: 1616 zł od 1362 zł (AXA Ubezpieczenia) do 3324 zł (You Can Drive), średnia: 2020 zł +25,00%

Kraków od 853 zł (Ergo Hestia) do 2001 zł (Generali Direct), średnia: 1359 zł od 1392 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2649 zł (You Can Drive), średnia: 2001 zł +47,24%

Łódź od 1175 zł (TUW TUZ) do 2140 zł (Generali Direct), średnia: 1621 zł od 1287 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2385 zł (Generali Direct), średnia: 1803 zł +11,23%

Wrocław od 1320 zł (TUW TUZ) do 2191 zł (Generali Direct), średnia: 1755 zł od 1949 zł (AXA Ubezpieczenia) do 3810 zł (Generali Direct), średnia: 2871 zł +63,59%

Poznań od 1199 zł (TUW TUZ) do 2505 zł (UNIQA), średnia: 1823 zł od 1205 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2328 zł (Generali Direct), średnia: 1634 zł -10,37%

Gdańsk od 1285 zł (AXA Direct) do 2480 zł (UNIQA), średnia: 1726 zł od 1355 zł (AXA Ubezpieczenia) do 3089 zł (You Can Drive), średnia: 2058 zł +19,24%

Szczecin od 1087 zł (TUW TUZ) do 2560 zł (Generali Direct), średnia: 1675 zł od 1078 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2581 zł (Generali Direct), średnia: 1675 zł 0,00%

Bydgoszcz od 1069 zł (TUW TUZ) do 2076 zł (Generali Direct), średnia: 1560 zł od 1239 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 2763 zł (You Can Drive), średnia: 1848 zł +18,46%

Lublin od 1005 zł (AXA Direct) do 1915 zł (Gothaer), średnia: 1370 zł od 1244 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2660 zł (Gothaer), średnia: 1782 zł +30,07%

Katowice od 1047 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 1849 zł (UNIQA), średnia: 1416 zł od 1136 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 2156 zł (You Can Drive), średnia: 1598 zł +12,85%

Białystok od 1122 zł (AXA Direct) do 2003 zł (Generali Direct), średnia: 1488 zł od 1243 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2248 zł (Generali Direct), średnia: 1726 zł +15,99%

Toruń od 917 zł (Aviva) do 1872 zł (UNIQA), średnia: 1313 zł od 1206 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 2698 zł (You Can Drive), średnia: 1802 zł +37,24%

Kielce od 836 zł (AXA Direct) do 1885 zł (You Can Drive), średnia: 1263 zł od 1222 zł (AXA Ubezpieczenia) do 3140 zł (Gothaer), średnia: 2161 zł +71,10%

Rzeszów od 793 zł (Aviva) do 1541 zł (Gothaer), średnia: 1140 zł od 1042 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2560 zł (You Can Drive), średnia: 1640 zł +43,86%

Olsztyn od 1087 zł (Aviva) do 2027 zł (UNIQA), średnia: 1497 zł od 1209 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2156 zł (Gothaer), średnia: 1694 zł +13,16%

Opole od 974 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 1809 zł (Generali Direct), średnia: 1416 zł od 880 zł (AXA Ubezpieczenia) do 2324 zł (Gothaer), średnia: 1232 zł -12,99%