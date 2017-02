Kto zapłaci za szkody powstałe na skutek karambolu?

Sam proces wypłaty świadczeń za szkody powstałe na skutek karambolu jest złożony, dlatego działanie to wymaga odpowiedniego przygotowania. Niestety w przypadku karambolu nie jest łatwo ustalić, kto i w jakim stopniu odpowiada za zderzenie aut. Są to jednak informacje niezbędne do tego, żeby ubiegać się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, dlatego podstawę ustalenia odpowiedzialności poszczególnych uczestników zdarzenia stanowi notatka policyjna. Przybyli na miejsce wypadku policjanci oraz, o ile zajdzie taka konieczność, powołani w sprawie biegli, wyjaśnią wszelkie okoliczności zajścia. Tym samym ustalą, kto jest sprawcą zdarzenia.

Odszkodowanie od sprawcy karambolu

W przypadku dochodzenia swoich praw do odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku warto pamiętać, że należy nam się wypłata świadczeń zarówno za zniszczone auto, jak i szkody osobowe. Gdy w wyniku karambolu nasze auto nie nadaje się do dalszego użytkowania, z polisy OC sprawcy zdarzenia zostaną pokryte wszelkie koszty związane z naprawą. Osoba poszkodowana ma prawo wyboru sposobu likwidacji szkody, która może odbyć się w wariancie kosztorysowym lub warsztatowym. - Wariant kosztorysowy polega na tym, że po zaakceptowaniu dokonanego przez rzeczoznawcę kosztorysu, ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie, a my we własnym zakresie dokonujemy naprawy. W przypadku wariantu warsztatowego inaczej zwanego rozliczeniem bezgotówkowym, rola poszkodowanego ogranicza się jedynie do wyboru warsztatu, w którym zostanie naprawiony samochód, dostarczenia wyceny i odebrania już sprawnego samochodu. W takim przypadku to warsztat rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym – wyjaśnia Sylwia Kruk, p.o. kierownika działu wyjaśnień Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w uzyskaniu stosownego odszkodowania.

Poszkodowanemu w wypadku samochodowym przede wszystkim należy się wypłata zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała oraz odszkodowanie za poniesione w związku z tym koszty. Starając się o wypłatę takiego świadczenie powinniśmy przedstawić następujące dokumenty: pełną dokumentację medyczną, w skład której wchodzą wyniki wszystkich wykonanych badań i konsultacji medycznych, rachunki za wykupione leki, dojazd do placówek medycznych czy rehabilitację. Możemy się starać również o odszkodowanie za utracony dochód związany z niezdolnością do pracy. - O takie świadczenie mogą się starać nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale również te zatrudnione na umowę o dzieło czy zlecenie. Wystarczy, że wraz z pracodawcą oszacują, ile mogłyby zarobić w czasie niezdolności do pracy – dodaje Sylwia Kruk.

Pokrycie szkód z własnego AC, co dalej?

Kierowcy, którzy brali udział w karambolu i mają wykupione nieobowiązkowe ubezpieczenie AC, mogą pokryć straty z własnej polisy. – Osoba poszkodowana, która pokryła starty z własnej polisy AC, ma prawo dochodzić odszkodowania z regresem z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Regres ubezpieczeniowy polega na tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca należne świadczenia, po czym we własnym zakresie zwróci się do ubezpieczonego z żądaniem zwrotu wszelkich kosztów poniesionych podczas wypłaty odszkodowania – tłumaczy ekspert DRB.

Warto dodać, że w takich przypadkach przydatne okazuje się także ubezpieczenie NNW. W momencie, gdy podczas karambolu zostaliśmy ranni, możemy również starać się o odszkodowanie z wykupionego ubezpieczenia. Wypłacone środki powinny pokryć poniesione przez nas koszty związane z hospitalizacją, dalszym leczeniem, w tym również rehabilitacją oraz zakupem leków. W przypadku, gdy w wyniku karambolu doznaliśmy szkód osobowych lub zniszczone zostało nasze auto, należy jak najszybciej dążyć do wypłaty należnych nam świadczeń, które pozwolą na minimalizację strat związanych z udziałem w karambolu.

Źródło: Materiały prasowe DRB Centrum Odszkodowań