System płatności mobilnych SkyCash rozszerzył ofertę ubezpieczeń, które można kupować za pomocą aplikacji na telefony komórkowe. Do dostępnych od kilku miesięcy polis turystycznych dołączyły właśnie ubezpieczenia OC oraz pakiety OC+AC. Żeby zainicjować transakcję, wystarczy zeskanować telefonem kod z dowodu rejestracyjnego ubezpieczanego samochodu.

Ubezpieczenie OC można wykupić przez aplikację SkyCash

Zakup ubezpieczenia przy użyciu SkyCash jest bardzo prosty i możliwy do zrealizowania w dowolnym miejscu. Rozwiązanie zostało wyposażone w skaner kodów Aztec, dzięki czemu nie jest konieczne samodzielne wprowadzanie danych pojazdu i jego właściciela. Po zeskanowaniu kodu zostają one automatycznie przeniesione do aplikacji, co znacznie skraca czas potrzebny do zawarcia umowy z ubezpieczycielem. Partnerami SkyCash w rozwoju nowej usługi są UNIQA Polska oraz Benefia Ubezpieczenia.

– Polisy turystyczne zadebiutowały w SkyCash w połowie ubiegłego roku i szybko stały się jedną z naszych kluczowych usług. Jestem przekonany, że podobnie będzie ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które doskonale uzupełniają rozwijane przez nas płatności za parkowanie – mówi Tomasz Krajewski, prezes SkyCash. – Umowę można zawrzeć w dowolnym miejscu, w kilku prostych krokach. Już wkrótce w aplikacji dostępne będą kolejne, równie wygodne produkty ubezpieczeniowe – dodaje Krajewski.

Korzystając ze SkyCash można wybierać spośród kilku wariantów ubezpieczeń OC oraz OC+AC. Poza standardowymi pakietami w aplikacji dostępne są polisy zapewniające bardziej kompleksową ochronę, obejmujące, np. NNW czy Assistance. Za ubezpieczenie można zapłacić podłączoną do aplikacji kartą płatniczą lub środkami, którymi użytkownik wcześniej zasilił swoje konto SkyCash. Polisa zaczyna obowiązywać od razu pod zatwierdzeniu transakcji. Zostaje też automatycznie zapisana w aplikacji i jest wysyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji w SkyCash.

Dodatkowym udogodnieniem dla właścicieli samochodów jest możliwość rozłożenia płatności w czasie. W zależności od wybranej oferty może być ona zrealizowana w 2, 4 lub nawet 12 ratach. Użytkownicy, którzy zdecydują się na trzeci ze wskazanych wariantów mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Terminowa spłata pierwszych 11 rat będzie skutkowała zwolnieniem z płatności za ostatnią. Promocja obejmuje polisy oferowane przez UNIQA Polska i powstała we współpracy z firmą Bacca, działającą na rynku finansowania składek ubezpieczeniowych. Aplikacja pozwala ponadto w szybki sposób zapoznać się z harmonogramem spłat, a w trakcie umowy będzie przypominała o nadchodzącym terminach płatności.

