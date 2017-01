Zima to czas, w którym można odnotować większą liczbę zdarzeń drogowych, a według danych Komendy Głównej Policji od początku roku do końca listopada 2016 r. doszło już do 355 146 kolizji i 30 586 wypadków. Kolizja lub wypadek może przytrafić się nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. Warto przygotować się na taką okoliczność i dowiedzieć się, jak dochodzić swoich praw, jeśli przydarzy nam się taka sytuacja.

Kolizja drogowa, co dalej?

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać po kolizji, jest zabezpieczenie miejsca wypadku, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej położenia pojazdów i widocznych uszkodzeń. Następnie powinniśmy przystąpić do spisania oświadczenia. – Takie oświadczenie powinno zawierać: dane sprawcy kolizji, kategorię i numer prawa jazdy, dane ubezpieczyciela, numer polisy OC oraz opis okoliczności w jakich doszło do kolizji – wyjaśnia Edyta Szymkowiak, p.o. Dyrektora Departamentu Dochodzenia Roszczeń Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy przy uzyskaniu należnych odszkodowań. – W przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie chce udzielić nam potrzebnych informacji, na miejsce kolizji powinniśmy wezwać policję, która sporządzi notatkę urzędową ze zdarzenia drogowego – dodaje Szymkowiak.

Kolejnym krokiem jest kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym. Możemy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy wypadku lub naszym ubezpieczycielem, który wypłaci nam odszkodowanie i we własnym zakresie zwróci się o zwrot poniesionych kosztów do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Możemy również skorzystać z usług firm, które specjalizują się w pomocy przy uzyskaniu należnych odszkodowań. Pracownicy takiej firmy udzielą nam szczegółowych informacji na temat tego, o jakie odszkodowanie możemy się ubiegać, jak również będą nas reprezentować przed towarzystwem ubezpieczeniowym, załatwiając w ten sposób wszelkie formalności. Następnie czeka nas spotkanie z rzeczoznawcą, który oceni, opisze i wyceni powstałe szkody. To właśnie na podstawie kalkulacji sporządzonej przez rzeczoznawcę towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje decyzję dotyczącą wysokości wypłaconego odszkodowania.

Ostatnim etapem jest wybór sposobu likwidacji szkody. Mamy do wyboru wariant warsztatowy i wariant kosztorysowy. - Wariant kosztorysowy polega na tym, że po zaakceptowaniu dokonanego przez rzeczoznawcę kosztorysu, ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie, a my we własnym zakresie dokonujemy naprawy. W przypadku wariantu warsztatowego inaczej zwanego rozliczeniem bezgotówkowym, rola poszkodowanego ogranicza się jedynie do wyboru warsztatu, w którym zostanie naprawiony samochód, dostarczenia wyceny i odebrania już sprawnego samochodu. W takim przypadku to warsztat rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym – tłumaczy Edyta Szymkowiak z Centrum Odszkodowań DRB.