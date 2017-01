Zmiany dotyczące OC w 2017 r.

Polscy kierowcy raczej nie będą miło wspominać kończącego się roku. Trudno się temu dziwić, gdyż obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu osobowego drożało w zastraszającym tempie. Zmotoryzowani po wyliczeniu kosztu nowej polisy OC, nierzadko dowiadywali się, że to ubezpieczenie będzie droższe o 40% - 60%. Wzrost składek odczuli również posiadacze Autocasco. Wszystko wskazuje na to, że przyszły rok też przebiegnie pod znakiem ubezpieczeniowych podwyżek. Kierowcy mogą się również spodziewać zmian prawnych (związanych np. ze wzrostem sum gwarancyjnych w OC). Jeżeli chodzi o kwestie bezpośrednio niezwiązane z rynkiem ubezpieczeniowym, to przyczyną narzekań z pewnością będzie drożejące paliwo i akcyza na samochody obliczana według nowych zasad.

Już niebawem zwiększy się graniczny zakres ochrony z OC …

Przegląd zmian szykowanych w 2017 r. warto rozpocząć od podwyższenia maksymalnej sumy gwarancyjnej w polisach OC. O takiej zmianie zadecydowała niedawno Komisja Europejska (KE). Wspomniana instytucja raz na pięć lat sprawdza, czy aktualny poziom ochrony w ramach OC jest adekwatny do potrzeb kierowców. Niedawno KE zadecydowała, że nowe limity ochrony w ramach obowiązkowego OC będą następujące:

dla szkód osobowych – 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego i 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe (obecnie 5,00 mln euro na jedno zdarzenie drogowe bez względu na liczbę poszkodowanych)

w przypadku szkód majątkowych – 1,22 mln euro niezależnie od liczby poszkodowanych (obecnie 1,00 mln euro na jedno zdarzenie drogowe bez względu na liczbę poszkodowanych)

Rząd jeszcze nie rozpoczął prac nad wprowadzeniem odpowiednich zmian do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Taka inicjatywa ustawodawcza będzie jednak wymagana przez Unię Europejską. Można spodziewać się, że odpowiednie zmiany krajowych przepisów zostaną wprowadzone jeszcze w 2017 r. „Ta modyfikacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, nie powinna znacząco wpłynąć na składki OC, bo dla ubezpieczycieli decydująca jest średnia wartość szkód, a nie ich maksymalny poziom. Poza tym szkody o wartości zbliżonej do limitów (nawet osobowe) nadal są stosunkowo rzadkim zjawiskiem” - zauważa Paweł Kuczyński, prezes porównywarki OC Ubea.pl .

Podwyższone limity odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach OC, będą obowiązywały na terenie całej Unii Europejskiej.