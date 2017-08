Najem długoterminowy, jako korzystna forma pozyskania samochodu

Wynajem długoterminowy – czy to ma sens? Dla kogo jest tego typu forma pozyskania samochodu?

Wynajem długoterminowy z całą pewnością sprawdzi się w przypadku finansowania zakupu pojazdu dla przedsiębiorców, którzy zmagają się z problemem ograniczonego budżetu. Dzięki temu mogą wyposażyć swoją flotę w pojazdy o różnym przeznaczeniu i rodzaju. Jeśli więc nie mamy wystarczającej ilości środków na zakup firmowego samochodu osobowego, ciężarowego czy też VAN’a i jednocześnie nie możemy pozwolić sobie na wzięcie kredytu, to z całą pewnością warto skorzystać z takiego rozwiązania. Nie ma tutaj znaczenia to, czy flota samochodowa ma składać się z kilku pojazdów czy też z jednego. Dzierżawić można jedno auta i to przy stosunkowo niewielkich kosztach. Gdy umowa się skończy, pojazd wraca zwykle do firmy wynajmującej, chociaż możliwe jest wykupienie go. Nie zawsze jednak będzie się to opłacać.

Podpisując umowę, możemy liczyć na oszacowanie kosztów związanych z eksploatacją auta, wliczyć koszty ubezpieczenia i assistance, a czasami także koszty paliwa. Z kolei rozłożenie płatności na stałe miesięczne raty pozwala lepiej rozplanować budżet. Najem długoterminowy wiąże się też z mniejszą ilością faktur i znacznie mniej skomplikowaną księgowością. Nie ma tutaj konieczności kupowania auta na własność w zawrotnej cenie, a jednocześnie przedsiębiorca może utrzymać ciągłość finansową. Jest to więc warta rozważenia tańsza wersja leasingu.

Full service leasing

Wynajem długoterminowy jest formą pozyskania samochodu skierowaną także dla małych, jak i średnich firm. Przedsiębiorcy nie dotyczy opłata wstępna, rata balonowa czy opcja wykupu. Płaci wyłącznie za utratę wartości samochodu w czasie jego eksploatowania. Co więcej, już na początku zostaje określony maksymalny limit kilometrów, które przedsiębiorca będzie mógł przejechać w okresie wynajmu. Pamiętać należy o tym, że po przekroczeniu wyznaczonej granicy, czekają na nas niemałe dopłaty. Do tego dochodzi jeszcze marża firmy leasingowej i opłata serwisowa. Korzystne jest to, że większość kosztów eksploatacyjnych zostaje przeniesiona na usługodawcę. Do jego obowiązków należy dbanie o stan techniczny pojazdu, kwestia ubezpieczenia, likwidacji uszkodzeń, wymiany ogumienia czy podstawienie auta zastępczego.

Przedsiębiorcy decydujący się na wynajem długoterminowy, mogą liczyć na pełną mobilność i brak problemów ze starymi pojazdami. Na wysokość raty wpływa kilka czynników typu marka i model auta, wyposażenie, okres wynajmu i przebieg pojazdu. Nie bez znaczenia są tutaj także obsługa techniczna, ubezpieczenie, opłata administracyjna, wymiana opon, samochód zastępczy, obsługa kart paliwowych czy też assistance.

Podsumowanie zalet wynajmu długoterminowego

brak opłaty wstępnej

brak konieczności wykupu auta po zakończeniu umowy

nienaruszanie zdolności kredytowej

assistance i likwidacja szkód na koszt firmy wynajmującej

stałe koszty utrzymania floty samochodowej

możliwość nieodpłatnego otrzymania samochodu zastępczego, gdy zajdzie taka potrzeba

brak potrzeby zajmowania się serwisem czy obsługą auta

