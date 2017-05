Podatek u źródła kosztem uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Odnosząc się do możliwości ujęcia kwoty podatku u źródła w kosztach podatkowych należy wspomnieć, że nie ma tu zastosowania art.16 ust.1 pkt 15 ustawy o PDOP, na podstawie którego wyłączono z kosztów uzyskania przychodów podatek dochodowy (oraz wpłaty z zysku określone w odrębnych przepisach). Wyłączenie to dotyczy bowiem "własnego" podatku dochodowego, a nie "cudzego" podatku, tj. podatku płaconego za kontrahenta przez płatnika. Takie stanowisko prezentują też organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22.12.2014 r., znak:IPPB3/423-1023/14-2/JBB, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 01.12.2014 r., znak:ILPB3/423-444/14-2/PR, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26.09.2014 r., znak:ITPB3/423-284/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16.11.201 2r., znak:IBPBI/2/423-1224/12/AP.

W świetle powyższego, gdy równowartość podatku u źródła (obliczonego od konkretnej kwoty) staje się elementem wynagrodzenia przewidzianego w umowach zawartych z zagranicznym kontrahentem , albo Spółka nie ma możliwości pobrania podatku u źródła od należności wypłaconej kontrahentowi zagranicznemu i płaci go z własnych środków, to generalnie nie ma przeszkód, aby kwotę tego podatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym może być zatem ubruttowiona wartość ww. należności, wraz z zawartą w niej kwotą podatku u źródła, zapłaconą za kontrahenta zagranicznego.

Ujmując tę ubruttowioną wartość w kosztach podatkowych należy mieć jednak na uwadze ogólne zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, tj. wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie będzie zatem stanowiła kosztów uzyskania przychodów kwota zapłaconego podatku u źródła w sytuacji, gdy Spółka, na podstawie zawartej z kontrahentem umowy, nie była obowiązana do zapłaty podatku z własnych środków, albo gdy miała możliwość pobrania podatku od kontrahenta, a jedynie tego nie uczyniła.

Tekst: Anna Dziura ECDDP sp. z o. o.