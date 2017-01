Konsekwencje rozbicia leasingowanego samochodu.

Każdemu leasingobiorcy może zdarzyć się wypadek, którego konsekwencją będzie brak możliwości dalszego użytkowania samochodu. Rozbicie leasingowanego samochodu (mowa jest tutaj o tzw. szkodzie całkowitej) to zawsze potężny cios dla przedsiębiorcy, który traci w ten sposób sprawne, nowe auto w okresie jego spłaty. Na szczęście dzięki temu, ze leasingodawcy wymagają wykupienia polisy OC i AC i Assistance, po wypadku można uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie transportu wraku pojazdu, jego utylizacji oraz rozliczenia. Szczególnym zainteresowaniem u przedsiębiorców cieszy się ta ostatnia kwestia. Każdemu z nich zależy bowiem na szybkim zakończeniu sprawy.

Więcej porad z zakresu leasingu znajdziesz tutaj

reklama reklama

Definicja szkody całkowitej

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w przypadku, gdy samochód został w związku z określonym zdarzeniem uszkodzony w takim stopniu, że nie jest możliwa jego skuteczna naprawa lub też w przypadku, gdy koszty takiej naprawy przekraczałyby wartość auta szacowaną na dzień likwidacji szkody. Ubezpieczyciele inaczej mogą interpretować definicję szkody całkowitej. Zdarza się, że próg do szkody całkowitej jest u nich nieco niższy i wynosi 80% lub nawet 60% rynkowej wartości pojazdu. Dlatego przed ubezpieczeniem auta warto jest dokładnie zapoznać się z warunkami takiego ubezpieczenia.

Zobacz też: Kradzież leasingowanego samochodu, co dalej?

Konsekwencje szkody całkowitej w leasingu

Konsekwencją szkody całkowitej jest wygaśnięcie umowy leasingu. Jest to zgodne z art. 709.5 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że gdy wydana korzystającemu rzecz zostanie przez niego utracona i nie są to okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi finansujący, umowa leasingowa wygasa. W takiej sytuacji finansujący ma prawo do wystąpienia z żądaniem o natychmiastową zapłatę pozostałych rat wynikających z umowy leasingu, w tym także kwoty wykupu. Kwota do zapłaty zostanie jednak pomniejszona o koszty odszkodowania wypłacanego przez zakład ubezpieczeniowy oraz o odsetki wynikające z rat, które w takim przypadku ulegną zmniejszeniu (spłacany będzie tylko kapitał).

Jak wygląda rozliczenie leasingu po szkodzie całkowitej?

Można rozróżnić trzy różne przypadki rozliczenia szkody całkowitej. Nie ma problemu gdy kwota odszkodowania jest równa kwocie do zapłaty dla finansującego. Gdy jednak taka kwota odszkodowania jest niższa niż kwota wymagana do zapłaty, leasingobiorca musi dopłacić różnicę. Z kolei, gdy odszkodowanie jest wyższe niż wymagana kwota do zapłaty, wówczas pozostała jego część, która nie została zaliczona na poczet spłaty, jest wypłacana leasingobiorcy przez zakład ubezpieczeniowy, ale może być też zaliczona na część spłaty nowej umowy leasingowej (np. jako wpłata początkowa lub jako część spłaty pierwszych kilku rat). Są więc duże możliwości manewru w tej kwestii.

Jak znaleźć skuteczne i pewne źródło finansowania pojazdu?

Znalezienie leasingodawcy, który w razie kłopotów związanych z rozbiciem auta nie pozostawi swoich klientów z nierozwiązanym problemem, jest często bardzo trudne. Na rynku istnieje szereg firm leasingowych oferujących swoje usługi. Aby uzyskać pomoc przy wyborze leasingodawcy i ustaleniu korzystnych warunków leasingu, warto jest skorzystać z usług doradcy serwisu www.cls.pl. Dzięki dużemu doświadczeniu takich doradców możliwy jest wybór takiej oferty leasingu, dzięki której w razie kłopotów będzie możliwe szybkie rozliczenie leasingowanego samochodu po wypadku, co pozwoli jednocześnie na sprawne uzupełnienie floty pojazdów firmowych.

Źródło: Materiały firmy CLS