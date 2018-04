Majówka i wakacje 2018 - jak przygotować się do wyjazdu autem za granicę?

Kiedyś nadchodzi ten moment, w którym podróżowanie po Polsce już nie wystarcza. Mamy ochotę udać się dalej, poznać nową kulturę i zobaczyć niewidziane wcześniej krajobrazy. W dzisiejszym świecie mamy duży wybór środków transportu: samoloty, pociągi, auta, rowery, motocykle, a niektórzy nawet podróżują autostopem. Jednak w przypadku rodzin z małymi dziećmi i zwierzętami, wybór samochodu wydaje się bardziej uzasadniony. Jesteśmy też bardziej mobilni i możemy odkrywać po drodze interesujące miejsca.

Jednorazowy wyjazd po Europie może mieć nawet kilka tysięcy kilometrów. Przed wyjazdem koniecznie sprawdźmy stan techniczny naszego samochodu. W wielu zachodnich krajach dopuszczalna w Polsce głębokość bieżnika (1,6 mm dla opon letnich) jest uznawana za niebezpieczną. Przez całą długość trasy auto musi być bezawaryjne, dlatego skontrolujmy m.in. sprawność hamulców, stan amortyzatorów, luzy w układzie kierowniczym, poziom oleju silnikowego (szczególnie w starszych samochodach lub nowoczesnych dieslach z filtrem DPF). Sprawdźmy aktualność gaśnicy, kompletność apteczki i całego wyposażenia, które wymagane jest w danym kraju. Nie zapomnijcie zabrać w drogę kompletu zapasowych żarówek.

reklama reklama

Jakie przepisy obowiązują we Włoszech, w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Czechach, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji?

Włochy

- Obowiązkowo w aucie: kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów, trójkąt ostrzegawczy.

- Ograniczenia prędkości: 50/90/110/130 km/h (teren zabudowany/teren niezabudowany/droga ekspresowa/autostrada). Jeśli nawierzchnia jest mokra, ograniczenie prędkości na drogach ekspresowych wynosi 90 km/h, a na autostradach 110 km/h.

Osoby posiadające prawo jazdy krócej niż 3 lata na drodze ekspresowej mogą poruszać się z prędkością do 90 km/h, natomiast na autostradzie z prędkością do 100 km/h.

- Ceny przykładowych mandatów: Wystarczy przekroczyć prędkość o 10 km/h, by dostać mandat od 39 do 159 euro. Za przekroczenie prędkości o 60 km/h, grozi mandat nawet do 2000 euro. Łamanie przepisów wieczorem i w nocy (22-7) jest surowiej karane.

- Oprócz policji, mandaty mogą wystawiać także straż miejska, policja finansowa, straż leśna oraz karabinierzy.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Światła mijania muszą być zawsze włączone poza terenem zabudowanym, natomiast w terenie zabudowanym światła mijania muszą być włączone w w sytuacjach ograniczonej widoczności.

- Opłaty za autostrady: np. odcinek od Wenecji do Tarvisio (210 km) to koszt ok. 70 zł.

Czechy

- Obowiązkowo w aucie: komplet żarówek zapasowych, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażera, zapasowy bezpiecznik elektryczny, podnośnik, koło zapasowe i klucz do jego montażu.

- Ograniczenia prędkości: 50/90/130 km/h (teren zabudowany/teren niezabudowany/autostrada).

- Ceny przykładowych mandatów: za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 20 km/h dostaniemy mandat do 60 euro.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa i jazdy z zapalonymi światłami mijania.

- Opłaty za autostrady: za 10-dniową winietę zapłacimy ok. 50 zł.

Austria

- Obowiązkowo w aucie: kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka.

- Ograniczenia prędkości: 50/100/130 km/h (teren zabudowany/teren niezabudowany/autostrada).

- Ceny przykładowych mandatów: Przekroczenie prędkości do 20 km/h skutkuje mandatem od 30 do 50 euro poza terenem zabudowanym. Przejechanie na czerwonym świetle – minimum 70 euro.

- Na desce rozdzielczej nie można mieć zamontowanych kamer.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Za dnia światła mijania muszą być włączone w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Opłaty za autostrady: za 10-dniową winietę zapłacimy ok. 40 zł.

Niemcy

- Obowiązkowo w aucie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe dla kierowców zawodowych.

- Ograniczenia prędkości: 50/100/130 km/h/bez limitu (zalecana prędkość to 130 km/h) (teren zabudowany/teren niezabudowany/droga ekspresowa/autostrada).

- Ceny przykładowych mandatów: za przekroczenie prędkości o 20 km/h, zapłacimy 30 euro. Powyżej 50km/h – 240 euro w terenie zabudowanym. Możemy też dostać mandat 20 euro za tamowanie ruchu zbyt wolną jazdą. Policjanci są bardzo wyczuleni na jazdę „na zderzaku”.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Światła mijania muszą być zapalone w przypadku przejazdu przez tunele i przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

- Zakaz publikowania filmu z wideorejestratora – kamerkę lepiej zostawić w domu.

- Opłaty za autostrady: bezpłatne (płatne przejazdy są przez tunele Herrentunnel oraz Warnowtunnel).

Francja

- Obowiązkowo w aucie: komplet zapasowych żarówek, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów, zabezpieczenie antywłamaniowe, alkomat.

- Ograniczenia prędkości: 50/90/110/130 km/h lub (teren zabudowany/teren niezabudowany/droga ekspresowa/autostrada).

Od 1 lipca we Francji wchodzą w życie nowe przepisy - w terenie niezabudowanym dopuszczalna prędkość zostanie zredukowana do 80 km/h.

- Ceny przykładowych mandatów: Przekroczenie prędkości o 20 km/h – mandat ok. 70 euro. Za brak zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami grozi 135 euro.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Światła mijania muszą być włączone przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Zakazane jest używanie wszelkich antyradarów.

- Opłaty za autostrady: np. Paryż-Lille (225 km) – ok. 70 zł.

Szwajcaria

- Obowiązkowo w aucie: trójkąt ostrzegawczy.

- Ograniczenia prędkości: 50/80/100/120 km/h (teren zabudowany/teren niezabudowany/droga szybkiego ruchu/autostrada).

- Ceny przykładowych mandatów: już za przekroczenie prędkości o 5 km/h, możemy spodziewać się mandatu w wysokości ok. 35 euro. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 16 km/h – sprawa kierowana jest do sądu!

- W wybranych górskich miejscowościach konieczne jest używanie łańcuchów drogowych.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa i jazdy z włączonymi światłami mijania.

- Opłaty za autostradę: cena rocznej winiety to koszt ok. 140 zł.

Hiszpania

- Obowiązkowo w aucie: kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów, trójkąt ostrzegawczy, komplet zapasowych żarówek, koło zapasowe.

- Ograniczenia prędkości: 50/90/120/120 km/h (teren zabudowany/teren niezabudowany/droga ekspresowa/autostrada).

- Trzy wysokości mandatów: od lekkiego do ciężkiego naruszenia (100-5000 euro). Np. za używanie telefonu w czasie jazdy musimy być przygotowani na mandat w wysokości 300 euro.

- Przy wjeździe do Hiszpanii, musimy mieć paszport ważny co najmniej przez 3 miesiące lub dowód osobisty przez 6 miesięcy.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Światła mijania należy mieć włączone podczas jazdy przez tunele. W przypadku złych warunków atmosferycznych obowiązuje nakaz używania świateł przeciwmgielnych.

- Opłaty za autostrady: ceny m.in. zależą od kategorii pojazdu. Za niemal 100-kilometrowy odcinek autostrady Burgos- Armiñón przejechany autem osobowym trzeba zapłacić ok. 50 zł.

Portugalia

- Obowiązkowo w aucie: kamizelki odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy (dla osób podróżujących z przyczepą – aż dwa).

- Ograniczenia prędkości: 50/90/100/120 km/h (teren zabudowany/teren niezabudowany/droga ekspresowa/autostrada).

- Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym do 20 km/h musimy liczyć się z mandatem w wysokości 300 euro. Maksymalny mandat za złe parkowanie może wynieść nawet 1250 euro.

- Policja za brak ważnej polisy ubezpieczenia OC może nawet zatrzymać samochód do wyjaśnienia i opłacenia polisy.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Światła mijania muszą być włączone w przypadku przejazdów przez tunele oraz wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Opłaty za autostradę: przykładowa cena za przejazd trasy Lizbona-Porto (300 km) – ok. 22 euro.

Chorwacja

- Obowiązkowo w aucie: kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zapasowe żarówki.

- Ograniczenia prędkości: 50/90/110/130 km/h (teren zabudowany/teren niezabudowany/droga ekspresowa/autostrada).

- Przekroczenie prędkości w mieści do 20 km/h – mandat ok. 250 zł. Za zignorowanie czerwonego światła wysokość mandatu może wynieść nawet w okolicach 3000 zł.

- Pamiętaj o Zielonej Karcie, jeśli przekraczasz Bośnię i Hercegowinę.

- Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Informacja na przyszłość: obowiązek jazdy z zapalonymi światłami mijania obowiązuje od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca.

- Opłaty za autostradę: za przejazd niemal 300-kilomtrową trasą Zagrzeb-Zadar zapłacimy ok. 68 zł.