Wjazd do Rosji na Mundial bez wiz ale z paszportem i FAN-ID

14 czerwca na terenie Federacji Rosyjskiej rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018. Turniej potrwa do 15 lipca. Cztery mecze rozegrane zostaną na terenie graniczącego z Polską Obwodu Kaliningradzkiego. Od 4 czerwca do 25 lipca 2018 r. kibice na teren Federacji Rosyjskiej będą mogli wjechać bez wiz.

Niezbędny paszport

Wjazd i wyjazd z terytorium Rosji będzie możliwy na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport) oraz tzw. paszportu kibica czyli FAN-ID. Jest to dokument, na podstawie którego wszyscy widzowie meczów 2018 FIFA World Cup będą mieć dostęp do stadionów.

Dowód osobisty nie może być używany jako dokument uprawniający do wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej.

FAN-D czyli paszport kibica

Wzór FAN-ID dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru. Można tam znaleźć instrukcję jak wyrobić FAN-ID. Specjalnie dla kibiców zostaną uruchomione punkty na każdym z przejść granicznych, w których będzie można uzyskać FAN-ID.

Tryb wydawania dokumentów będzie się opierał na formularzu elektronicznym. Na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ruzostaną zamieszczone informacje o możliwości udzielenia wsparcia technicznego w przypadku pomyłki w paszporcie kibica.

FAN-ID jest obowiązkowy dla wszystkich widzów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2018 FIFA. Ma postać laminowanego formularza zawierającego dane osobowe posiadacza. Identyfikator jest wymagany dla widzów 2018 FIFA World Cup, aby uzyskać dostęp do stadionu i zapewnić komfortowy pobyt w miejscu spotkania. FAN-ID uprawnia jego posiadacza do bezpłatnych przejazdów w miastach-gospodarzach w dni meczowe. Obcokrajowcy przybywający do Federacji Rosyjskiej jako widzowie FIFA World Cup w 2018 roku mogą używać identyfikatora FAN do wielokrotnego wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej bez wizy po przedstawieniu ważnych dokumentów tożsamości uznanych za takie przez Federację Rosyjską.

Zagraniczni kibice mogą wejść i opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej bez wiz z FAN-ID w formie laminowanej lub w formacie elektronicznej, jeśli posiadają ważne dokumenty tożsamości uznane przez Federację Rosyjską. Wejście jest możliwe od 00:00 4 czerwca do 23:59 15 lipca 2018 (czasu lokalnego przyjazdu). Wyjście jest możliwe od 00:00 4 czerwca do 23:59 25 lipca 2018 (lokalny czas wylotu). Składając wniosek o identyfikator FAN, określone informacje muszą pochodzić z tego samego paszportu, który zostanie wykorzystany przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej.