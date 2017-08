Co zrobić, gdy nie masz czym zapłacić podczas tankowania lub na bramce?

Paliwo jest specyficznym produktem. Większość innych rzeczy możemy odłożyć na półkę sklepową, ale zatankowany samochód nie może być „odtankowany”. Zatankowanego paliwa nie można odnieść na półkę sklepową. Co zrobić w sytuacji kiedy nastąpi awaria terminalu, zabraknie gotówki lub zapodziejemy portfel, a wcześniej nalaliśmy paliwo do baku? Przede wszystkim nie należy panikować. Nietypowe i niezwyczajne zachowanie może okazać się podejrzane dla pracowników stacji, co może w dalszym etapie wpłynąć na ich decyzję umożliwiająca polubowne zakończenie sprawy. Każda z możliwych sytuacji należy rozpatrzyć oddzielnie.

Najczęściej może przydarzyć się zgubienie portfela lub zatankowanie na kwotę przekraczającą możliwości finansowe na daną chwilę. Zgubienie portfela lub kart płatniczych nie musi wiązać się z uniemożliwieniem zapłaty za paliwo. Aplikacje mobilne pozwalają na sparowanie karty z aplikacją, dzięki czemu nie musimy mieć przy sobie plastiku. Istnieją aplikacje instytucji finansowych, dzięki którym możemy zapłacić kartą wirtualną, która jest przypisana tylko i wyłącznie do konta w banku i jest dostępna tylko poprzez aplikację. Przy zgubieniu karty należy pamiętać, aby ją zastrzec.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie skorzystać z aplikacji do mobilnego płacenia, a wykażemy się wolą zapłaty brakującej części, sprzedający najczęściej będzie skłonny do zakończenia tego w sposób polubowny, tj. umożliwi zapłatę do końca dnia po wypełnieniu odpowiedniego formularza, umożliwi wykonanie przelewu z komputera na stacji benzynowej, zgodzi się na dowiezie gotówki czy na przelanie pieniędzy przez znajomego.

W ekstremalnych przypadkach może wezwać Policję, która z kolei może wezwać strony do polubownego zakończenia sporu. Policja nie może zatrzymać kierowcy, gdyż z jego strony występuje wola zapłaty, a to sprzedający wykazuje brak woli. Wynika z tego, że jednej i drugiej stronie najbardziej opłaca się rozwiązanie tego problemu bez udziału funkcjonariuszy. Rzadko spotykana jest możliwość odroczonej płatności, ale nie wynika to ze złej woli sprzedawcy, lecz ze sposobu działania systemów na stacjach benzynowych. Należy pamiętać, żeby nigdy nie zostawiać dowodu osobistego, prawa jazdy lub telefonu w zastaw. Może to prowadzić do kradzieży danych.