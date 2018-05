Majówka w Polsce 2018. Więcej wypadków niż przed rokiem

Długi weekend to dla milionów Polaków upragniony czas odpoczynku i możliwość spotkania się z rodziną. Co za tym idzie, jest to czas wzmożonego ruchu na naszych drogach. Dla poprawienia bezpieczeństwa i zapewnienia większej płynności w ruchu drogowym, policja już od kilku lat prowadzi ogólnopolską akcję „Bezpieczny majowy weekend”. Podczas kontroli policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów i ładunków. Akcja policji w tym roku trwała od rana 27 kwietnia do wieczora 6 maja. Policyjne statystyki nie są optymistyczne.

W ostatnim tygodniu na polskich drogach zginęły 72 osoby, a 1081 osób zostało rannych. Jak informuje Komenda Główna Policji, najtragiczniejsze w skutkach były niedziele: 29 kwietnia oraz 6 maja br., gdzie w wypadkach zginęło 13 i 11 osób. Tegoroczna akcja policji przyniosła gorsze rezultaty. Łącznie doszło do 850 wypadków i zatrzymano 3582 nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku (od 28 kwietnia do 3 maja) zarejestrowano 356 wypadków i 1571 nietrzeźwych kierowców. Dla porównania w 2015 roku (od 30 kwietnia do 3 maja) doszło do 310 wypadków i zatrzymano 1233 nietrzeźwych kierowców.

Główne przyczyny wypadków na polskich drogach policja upatruje w nadmiernej prędkości oraz nieprawidłowemu wyprzedzaniu.