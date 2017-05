Jak podróżować samochodem ze zwierzęciem? - wyznacz mu odpowiednie miejsce

Zwierzę powinno mieć wyznaczone swoje miejsce w samochodzie, do którego będziemy je przyzwyczajać od pierwszej przejażdżki autem. Początkowo, można w takim miejscu położyć ulubiony koc lub zabawkę zwierzęcia.

Duże zwierzęta w bagażniku lub pasach

Jeżeli mamy samochód typu hatchback lub kombi, powinniśmy tam trzymać duże psy. Jednak nie we wszystkich samochodach i z nie wszystkimi psami jest to możliwe. W takim przypadku, zwierze powinno być mocowane do pasa bezpieczeństwa za pomocą specjalnej uprzęży dla psów.

Ścisz muzykę

Zwierzęta źle odczuwają hałas. Głośny dźwięk szczególnie szkodzi psom i kotom, dlatego warto ściszyć muzykę.

Zrób przerwę w trakcie podróży

„Długie podróże potrafią być męczące dla wszystkich. Zwykle psy powinny mieć zapewnioną przerwę co dwie-trzy godziny, ale każde zwierzę należy traktować indywidualnie i niektóre mogą potrzebować nawet częstszych postojów. Wykorzystaj je nie tylko na spacer, ale także na napojenie i nakarmienie – zawsze lepiej jest zrobić to na zewnątrz, niż w samochodzie” – tłumaczy instruktor ŠKODA Auto Szkoły, Radosław Jaskulski.

Wymagaj posłuszeństwa

W trakcie jazdy kierowcy muszą skupić się na drodze. Dlatego zwierzęta nie powinny biegać po całym samochodzie. Koty powinny być zamknięte w transporterach, żeby nie kręciły się po pojeździe w trakcie podróży. Psy powinny siedzieć w miejscu, które im wyznaczyliśmy.

Nie zostawiaj zwierzęcia samego w samochodzie

W niektórych krajach zostawianie zwierzęcia samego w samochodzie jest surowo karane. Temperatura w aucie może znacznie wzrosnąć nawet w pochmurne dni. Latem temperatura powietrza w samochodzie może wzrosnąć do 50°C w zaledwie 20 minut. Pozostawienie psa w takich warunkach grozi śmiercią zwierzęcia.

