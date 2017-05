Które nowe samochody są często kradzione?

Fabryczne zabezpieczenia nie działają

Wydawać by się mogło, że nowe samochody mają nowoczesne zabezpieczenia, których złodzieje nie obejdą. Tak jednak nie jest, zabezpieczenia w nowych samochodach nie są skuteczne. Często pojawiają się informacje o kradzieżach nowych aut. Ponieważ większość z producentów aut wykorzystuje w swoich modelach te same lub bardzo podobne systemy, przestępcy po rozpracowaniu jednego z nich i zastosowaniu odpowiednich procedur kradzieży są w stanie bez większych problemów dostać się do pojazdów, uruchomić je i odjechać.

Głośno jest od pewnego czasu chociażby o „rozbrajaniu” systemów keyless. Złodzieje, posiadając transmiter i odbiornik, w ciągu kilkudziesięciu sekund „kopiują” sygnał kluczyka i odjeżdżają z parkingu autem, oddalając się nawet kilkaset kilometrów od miejsca zdarzenia. Wyłączenie silnika wtedy nie jest możliwe, bo nie da się uruchomić pojazdu drugi raz bez kluczyka, dlatego samochody opuszczają terytorium Polski, w ciągu jednego dnia.

Dodatkowe zabezpieczenia dodawane do oferty

Producenci samochodów coraz częściej dodają do oferty dodatkowe zabezpieczenia samochodów postaci systemów lokalizacji pokradzieżowej.

„Fabryczne systemy bezpieczeństwa są wysokiej jakości, jednak złodzieje nauczyli się je obchodzić. Każde dodatkowe narzędzie dające szansę na odzyskanie pojazdu jest niezwykle cenne i warto przemyśleć jego montaż szczególnie w nowych samochodach, które coraz częściej padają łupem złodziei” – zauważa Wojciech Kardaszewski ze stołecznego salonu Toyota Czerniakowska. „Kilkakrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy klient do nas wracał i dziękował za sugestię montażu systemu monitoringu radiowego. Jeden z właścicieli nowej Toyoty Avensis wrócił do nas po kradzieży auta i następny samochód kupił wyposażony w „radiówkę”. To auto również skradziono, jednak udało się je odnaleźć właśnie dzięki monitoringowi radiowemu” – dodaje Wojciech Kardaszewski.

Złodzieje są często wyposażeni w zagłuszarkę systemu GPS/GSM. Jednak monitoringu radiowego nie da się zagłuszyć, ponieważ te pracują na innych częstotliwościach.

Źródło; Ganet Guard System