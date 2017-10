Toksyczni menadżerowie mogą doprowadzić do upadku nawet najlepsze firmy

Brak zaangażowania w wykonywaną pracę to jeden z najpoważniejszych problemów z jakim mierzą się organizacje. A będzie jeszcze gorzej. Niedługo niemal każda firma nie dość, że będzie rywalizować o wykwalifikowanego pracownika, to będzie musiała zapewnić mu dobrą atmosferę pracy i podtrzymywać motywację do efektywnego działania. W takim środowisku najważniejszą rolę odgrywać będą managerowie i liderzy, ponieważ to ludzie pełni pasji i dobrej energii sprawiają, że podwładni chcą angażować się w rozwój firmy. Zgubne są zaś skutki ukierunkowania jedynie na wynik.