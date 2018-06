Mały ZUS dla małych firm od 2019 r. - rząd przyjął projekt

Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. małego ZUS-u dla drobnych firm. Po zmianie będą one mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne. Z nowych rozwiązań ma skorzystać ok. 200 tys. firm, co ma przynieść im oszczędności w kwocie ok. 1,5 mld zł.