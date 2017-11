Jak wypromować sklep internetowy? Sprawdź skuteczne sposoby

1. Postaw na SEO

Pozycjonowanie to jedna z najbardziej efektywnych form promocji e-sklepu. Należy do niej kompleks działań, które mają prowadzić do uzyskania wysokich pozycji w wyszukiwarce, a tym samym generować wysoką konwersję w postaci zakupów. Warto zwrócić uwagę, że pozycjonowane e-sklepów jest zadaniem dużo trudniejszym niż pozycjonowanie dowolnej strony www. Dlaczego? Ponieważ sklepy internetowe zawierają sporą ilość podstron i treści. Mimo, że usługa ta zwykle wiąże się ze stałymi opłatami w formie abonamentu, możemy liczyć na stały wzrost klientów, odwiedzających nasz sklep.

Główne cele SEO Marketingu ostatnimi czasy uległy przekształceniu. Wielu użytkowników do tej pory błędnie zakłada, że głównym zadaniem pozycjonowania jest znalezienie się w Top 10 Google. Jednak sama obecność na pierwszej stronie wyszukiwarki nie przynosi jeszcze żadnych efektów. Niezbędne jest dotarcie do prawidłowej grupy odbiorców, a następnie przekonanie ich do swoich usług, w formie finalizacji transakcji. Z pomocą tu przychodzi optymalizacja współczynnika konwersji. Mówiąc prościej chodzi o wdrożenie zmian w sklepie, zwiększających prawdopodobieństwo dokonania zakupu. Przykładowe działania w ramach tej usługi to:

prostsze i bardziej intuicyjne kroki zakupowe,

przejrzyste informacje o kosztach i wariantach dostawy,

zmiana wyglądu menu na stronie głównej,

więcej opcji metod płatności.

2. Content marketing obowiązkowo!

Dobrze napisane treści to dostarczanie wysokiej jakości tekstów, materiałów graficznych, video i innych form treści. To jedno z tych zadań, które bez problemu możesz realizować samodzielnie. Poniżej przykładowe cele działań copywritera:

budowanie zaangażowania użytkowników,

pomoc w podjęciu decyzji zakupowych,

edukowanie potencjalnych klientów,

nawiązanie wartościowych relacji,

urozmaicona i atrakcyjna forma przedstawienia swojej oferty.

Copywriting pozwala zbudować kontekst sklepu internetowego i jest sposobem na wyróżnienie się spośród konkurentów. W ramach content marketingu zalecane jest prowadzenie bloga z poradami i artykułami eksperckimi. Pozwoli to na dłużej zatrzymać potencjalnego klienta i zaspokoić jego braki w wiedzy branżowej. Treści dodatkowe w sklepie stanowią wartość dodaną, po którą chętnie sięgną użytkownicy na każdym etapie zakupu – od tych, którzy jeszcze nie zdefiniowali swoich potrzeb, po stałych klientów, którzy są zainteresowani tematyką powiązaną z ofertą sklepu. Warto postawić na różnorodną formę pisząc np. recenzje, case study, porównania, wywiady, czy tworząc infografiki.