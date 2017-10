Jak wypromować lokalny biznes?

Wykorzystaj media społecznościowe

Facebook to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do promowania firm lokalnych. Warto stworzyć fanpage dla swojej firmy jeszcze zanim oficjalnie rozpoczniemy działalność. Można w ten sposób stopniowo budować napięcie i sprawić, że otwarcie nowego lokalu czy sklepu będzie wyczekiwane. Nie obejdzie się również bez oferty specjalnej. W dniu otwarcia na klientów powinny czekać zniżki i gratisy. Na przykład restauracja może tego dnia do każdego dania dodać napój gratis, sklep oferować karty rabatowe, a siłownia bezpłatną konsultację trenera.

Dlaczego warto zainwestować w Facebooka?

Oto wybrane funkcje Facebooka, które przydadzą się przy promocji firmy lokalnej:

oznaczenie firmy jako lokalnej przy zakładaniu fanpage'a – dzięki temu trafi do odpowiedniej kategorii, co ułatwi odnalezienie jej w wyszukiwarce Facebooka

stworzenie wydarzenia na Facebooku dotyczącego otwarcia firmy lub innych okazji

dodanie oferty i usług w specjalnych zakładach na fanpage'u – mogą zawierać cenę, opis usług, korzyści dla klienta

zastosowanie płatnej promocji – możliwość zawężenia lokalizacji użytkowników, którzy zobaczą reklamę, np. do wybranego miasta lub promienia km wokół firmy.

Czy za wszystko muszę płacić?

Plusem Facebooka jest mimowolne rozprzestrzenianie się informacji o firmie. Gdy użytkownik polubi fanpage, skomentuje go, zaznaczy wzięcie udziału w wydarzeniu lub zamelduje się w danym miejscu, zobaczą to jego znajomi. Facebook podpowiada potencjalnie interesujące strony po polubieniu fanpage'a. Tą drogą także można zyskać zupełnie bezpłatne rekomendacje. Co więcej, one zawsze są powiązane tematycznie, np. osoba, która polubi salon urody w Poznaniu, otrzyma rekomendację polubienia innych, podobnych miejsc z Poznania.

Pozycjonowanie lokalne w Google

Popularną metodą dotarcia do użytkowników jest pozycjonowanie lokalne w Google. W efekcie optymalizacji strony firma wyświetla się w top 10 użytkownikom z okolicy. Na przykład użytkownik z Łodzi, który wpisze w wyszukiwarkę frazę „fryzjer damski koloryzacja”, zobaczy w wynikach wyszukiwania salony fryzjerskie z Łodzi. Użytkownicy z innych miast zobaczą zupełnie inne wyniki wyszukiwania na tę samą frazę – dopasowane do ich lokalizacji oraz historii wyszukiwania.

Najważniejsze zasady lokalnego SEO

Pozycjonowanie lokalne bazuje na frazach związanych z ofertą, ale przy tym wskazujących lokalizację. Wiąże się to z rozbudową treści strony w teksty, które zawierają takie frazy. Poza tekstami ofertowymi czy poradnikowymi, nazwa lokalizacji w naturalny sposób powinna wystąpić w zakładce kontakt, a także w stopce strony. Przy czym istotna jest spójność danych, dlatego warto zadbać o to, aby adres firmy występował w takiej samej formie zarówno na całej stronie internetowej, jak i na zewnętrznych portalach: na Facebooku, w Google Maps, w katalogach adresowych i innych miejscach, które pozwalają na publikację adresów firm. Dane powinny zawierać więc: