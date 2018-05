Jak ustalać wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje z tytułu niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą (art. 92 Kodeksu pracy, dalej: k.p.).

Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego to łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50. rok życia, prawo do niższego limitu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50. rok życia. Okres 33 (14) dni ustala się, sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, nawet jeśli między nimi występują przerwy i jeśli pracownik w danym roku był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.

Wynagrodzenie chorobowe jest płatne przez pracodawcę i finansowane z jego środków.

Okres wyczekiwania

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy wymiaru czasu pracy. Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Są też okoliczności, które powodują, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia choroby, bez wyczekiwania. Ma to miejsce np. w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy czy w przypadku legitymowania się wcześniejszym co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej: ustawa zasiłkowa).

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art. 92 § 2 k.p.). W celu obliczenia wynagrodzenia chorobowego należy:

Krok 1. Ustalić wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczenia;

Krok 2. Podzielić podstawę wymiaru przez 30 w celu uzyskania wynagrodzenia za 1 dzień pracy;

Krok 3. Pomnożyć wynagrodzenie za 1 dzień pracy przez 80%, chyba że wynagrodzenie wynosi 100% - wtedy należy zostawić je w pełnej wysokości;

Krok 4. Pomnożyć uzyskaną dniówkę (80% lub 100% wynagrodzenia za 1 dzień pracy) przez liczbę dni niezdolności do pracy widniejącą na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA lub e-zwolnieniu.

W artykule przedstawiono również przykłady wyliczenia wynagrodzenia chorobowego.