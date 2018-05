Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego pracowników

Przepisy regulujące problematykę oceny ryzyka zawodowego nie wskazują, kto powinien wchodzić w skład zespołu dokonującego oceny ryzyka zawodowego. Tym samym ocena może być dokonana przez pracodawcę osobiście lub przez wskazane przez niego osoby, będące jego pracownikami lub spoza zakładu pracy. Jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje służba bhp lub jej obowiązki pełni osoba zatrudniona przy innej pracy albo osoba z zewnątrz, wówczas za niezbędny należy uznać udział takich osób w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego.

Zasadniczym celem oceny ryzyka zawodowego jest sprowadzenie ryzyka związanego z wykonywaną pracą do akceptowalnego poziomu, czyli takiego, w ramach którego ewentualne straty powstałe w wyniku powstania konkretnego zagrożenia są możliwe do przyjęcia. Pracodawca ma obowiązek ocenić ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Ryzykiem zawodowym jest prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W praktyce pracodawca może mieć problem z doborem osoby lub osób uprawnionych do dokonywania oceny ryzyka zawodowego. Z przepisów bezpośrednio regulujących obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka nie wynika precyzyjnie, kto powinien się tą sprawą zająć. W przypadku braku szczególnych obostrzeń w tym zakresie można przyjąć, że nie ma przeszkód, aby przeprowadzającym ocenę ryzyka był sam pracodawca - co jest możliwe w przypadku szczególnie małych firm. Pracodawca musi jednak mieć wiedzę, jak taką ocenę przeprowadzić, tym bardziej że przepisy nie regulują krok po kroku sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka. Jeżeli pracodawca nie czuje się na siłach do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, to nie ma przeciwwskazań, aby obowiązek przeprowadzenia tej oceny zrealizowała inna osoba.

