Jak liczyć podstawę wymiaru zasiłku, gdy nastąpiło przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym jest ograniczona do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2017 r. kwota ta wynosi 127 890 zł. Gdy łączne przychody pracownika zsumowane z poszczególnych miesięcy przekroczą w roku kalendarzowym tę granicę, to od nadwyżki płatnik nie pobiera już składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak w dalszym ciągu pracodawca opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe (2,45%).

Obliczając podstawę wymiaru zasiłku należy pamiętać, że:

roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega ograniczeniu i składki te (11,26%) nie są opłacane, gdy podstawa ich wymiaru przekroczy w danym roku kalendarzowym kwotę odpowiadającą 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok kalendarzowy (w 2016 r. była to kwota 121 650 zł, a w 2017 r. - 127 890 zł);

po przekroczeniu ustalonej granicy podstawy wymiaru składek i zaprzestaniu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca jest w dalszym ciągu zobowiązany naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45%).

Przykład

Pracownik zachorował w październiku 2017 r. Otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Do grudnia 2016 r. wynosiło ono 10 100 zł miesięcznie, od stycznia 2017 r. wzrosło do 16 000 zł miesięcznie. W sierpniu 2017 r. nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia należy przyjąć otrzymane przez pracownika przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2016 r. do września 2017 r. Przychody pracownika, licząc narastająco od początku roku, przekroczyły granicę 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sierpniu 2017 r. Począwszy od września 2017 r. były naliczane składki tylko na ubezpieczenie chorobowe. Podstawę wymiaru należy ustalić w następujący sposób: