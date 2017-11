Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy w 2018 r.

Przedsiębiorca może skorzystać z urlopu ojcowskiego jeśli opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe. Przystąpienie do tego ubezpieczenia w przypadku przedsiębiorców jest dobrowolne.

Wymiar urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy

Jeśli przedsiębiorca spełnia powyższy warunek przysługuje mu prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni – 14 dni kalendarzowych. Taki sam wymiar urlopu przysługuje pracownikom.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 2 stycznia 2016 r. wydłużyła okres do którego ojciec dziecka ma prawo do skorzystania z urlopu. Obecnie należy go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (uprzednio było to 12 miesięcy). Przedsiębiorca może więc teraz rozpocząć urlop najpóźniej 2 tygodnie przed drugimi urodzinami dziecka.

Urlop można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch tygodniowych częściach. Przysługuje on jednak jedynie ojcu dziecka, nie można go podzielić pomiędzy oboje rodziców.

Obniżenie składek ZUS

Urlop ojcowski jest korzystny dla przedsiębiorcy-ojca nie tylko ze względu na możliwość opieki nad dzieckiem, ale także ze względów finansowych. W trakcie przebywania na urlopie ojcowskim osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi bowiem uiszczać składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że składki ZUS opłaci jedynie za pozostałe 16 dni miesiąca. Podczas urlopu ojcowskiego otrzymuje ponadto zasiłek wypłacany z ZUS.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z urlopu ojcowskiego musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b

Wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego (druk ZAS-34).

Dokumenty te należy złożyć do ZUS-u właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek najpóźniej dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

