Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych pracowników wykonujących pracę za granicą

Ustalając podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, nie należy uzupełniać przychodu, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował pełnego miesiąca, lecz przepracował co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również przypadków, gdy miesięczny przychód pracowników nie przewyższa kwoty przeciętnego wynagrodzenia.