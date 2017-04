Czy zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za "młodego bezrobotnego" można kontynuować po umowie o pracę na okres próbny

W przedstawionej sytuacji mają Państwo prawo kontynuować korzystanie z ulgi do pełnych 12 miesięcy, pod warunkiem że kolejna umowa o pracę zostanie zawarta bezpośrednio po umowie na okres próbny oraz że w dniu nawiązania kolejnego stosunku pracy (z tytułu rocznej umowy) pracownik nadal będzie spełniał kryterium wiekowe do skorzystania z ulgi, tj. nie będzie miał ukończonych 30 lat.

Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za swoich ubezpieczonych mają obowiązek opłacać płatnicy składek za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych tych osób, w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to ogólna zasada, od której są jednak przewidziane liczne wyjątki. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP dotyczy m.in. tzw. młodych bezrobotnych. Płatnicy składek nie opłacają składek na ww. fundusze przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy, którzy nie ukończyli 30. roku życia (art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). Warunkiem zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP jest skierowanie osoby bezrobotnej do pracy przez urząd pracy.

Spółka z o.o. od 17 kwietnia 2017 r. zatrudnia na podstawie umowy o pracę 29-letnią osobę skierowaną do pracy przez PUP. 18 kwietnia 2017 r. pracownik ten ukończy 30 lat. Pomimo że w kolejnych miesiącach zatrudniony będzie miał skończone 30 lat, płatnik nie straci prawa do ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP, którą nabył w związku z zatrudnieniem bezrobotnej osoby w wieku do 30. roku życia. Spółce przysługuje 12-miesięczne zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za tego pracownika od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., jeżeli w tym okresie osoba ta nadal będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli zawarli Państwo z osobą skierowaną do pracy przez PUP, w wieku do 30. roku życia, umowę o pracę na okres próbny, a bezpośrednio po tej umowie zostanie z nią zawarta kolejna umowa o pracę, to firma nie straci uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP.

Warunkiem kontynuacji zwolnienia jest spełnianie przez zatrudnioną osobę kryterium wiekowego w dniu zawarcia kolejnej umowy o pracę (tzn. dzień nawiązania stosunku pracy jest wcześniejszy niż dzień 30. urodzin). Należy pamiętać, że nawet 1-dniowa przerwa między umowami odbiera prawo do kontynuacji korzystania z ulgi.

W artykule przedstawiono również warunki, których łączne spełnienie uprawnia do skorzystania z ulgi za „młodego bezrobotnego”.