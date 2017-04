Czy w trakcie urlopu ojcowskiego pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego?

Nasza firma jest uprawniona do ustalania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Jak powinniśmy ustalać uprawnienia do świadczeń, w sytuacji gdy pracownik będący na urlopie ojcowskim zachoruje? Co w sytuacji, gdy otrzymujemy informację, że w okresie wnioskowanego urlopu dziecko zostaje przyjęte do szpitala?