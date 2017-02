Czy pracownik, który dokształca się w innej miejscowości niż pracuje, ma prawo do należności za podróż służbową?

Państwa postępowanie będzie prawidłowe, jeżeli umowa szkoleniowa nie zawiera zobowiązania do wypłaty diet. Z ogólnie obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek ich wypłaty, ponieważ pracownik nie jest w podróży służbowej. O podróży służbowej nie świadczy też zamiar oddania zatrudnionemu dni wolnych czy udostępnienie pojazdu, lecz są to dla niego dodatkowe świadczenia. Szczegóły w uzasadnieniu.

Wyjazdy Państwa pracownika odbywają się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zatem o zakresie świadczeń z tym związanych powinna decydować zawarta umowa szkoleniowa. Jednak, co do zasady, w przypadku dokształcania pracownik nie ma prawa do diet, ponieważ nie jest to delegacja służbowa.

O kwalifikowaniu wyjazdu jako podróży służbowej nie świadczy udostępnienie zatrudnionemu samochodu służbowego. Może to być jeden ze sposobów zapewnienia mu przejazdów. O delegacji służbowej nie powinno również decydować przyznanie pracownikowi dni wolnych za udział w szkoleniu w soboty i niedziele. Obowiązek oddania dni wolnych występowałby bowiem w razie świadczenia pracy w tych dniach. Zapewnienie dodatkowych dni wolnych może być formą ułatwienia podnoszenia kwalifikacji przez pracownika. W tym przypadku przepisy nie obligują pracodawcy do rozliczenia czasu nauki dniami wolnymi.

