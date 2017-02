Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe po długiej nieobecności w pracy

W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić stałe składniki wynagrodzenia należne w miesiącu wykorzystywania urlopu, tj. za luty, oraz składniki zmienne z okresu 3 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie i urlopy związane z rodzicielstwem.

Jeśli Państwa pracownica jest wynagradzana stałą stawką, ma prawo do wynagrodzenia w tej wysokości za miesiąc, w którym przebywała na urlopie wypoczynkowym.

Jeżeli ma również prawo do zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia, powinni je Państwo uwzględnić w przeciętnej wysokości wypłaconej w okresie ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem korzystania przez pracownicę z urlopu, a gdy wysokość tych składników bardzo się waha – można je obliczyć maksymalnie z 12 miesięcy. Gdy jednak pracownicy nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego, poprzedzający miesiąc uzyskania prawa do urlopu lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny bądź pełne miesiące kalendarzowe – przy ustalaniu tej podstawy należy uwzględniać te składniki z najbliższych miesięcy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Jeśli zatem pracownica np. w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego nie przepracuje ani jednego dnia (np. pobierała zasiłek chorobowy), wówczas do podstawy urlopowej należy przyjąć składniki zmienne z miesiąca poprzedzającego nieprzepracowany miesiąc. Gdyby bezpośrednio przed urlopem absencja w pracy trwała nieprzerwanie np. pół roku, wtedy pod uwagę należy wziąć najbliższy przepracowany okres poprzedzający tę nieobecność.

Iwona G. jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku. Jest wynagradzana według stawki 25 zł za godzinę. Na okres od 20 do 27 lutego 2017 r. wystąpiła o urlop wypoczynkowy. Ze względu na jej długą nieobecność w pracy spowodowaną zwolnieniem lekarskim, a następnie urlopem macierzyńskim i rodzicielskim (od 5 czerwca 2015 r. do 19 lutego 2017 r.), do podstawy wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć pensję otrzymaną w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r., która łącznie z wynagrodzeniem za nadgodziny wyniosła 10 700 zł. Wynagrodzenie urlopowe należy wyliczyć w następujący sposób:

● 10 700 zł : 344 godziny faktycznie przepracowane od 1 kwietnia do 4 czerwca 2015 r. = 31,10 zł;

● 31,10 zł × 48 godzin urlopu wypoczynkowego w okresie od 20 do 27 lutego 2017 r. (6 dni × 8 godz.) = 1492,80 zł.

Pracownicy przysługuje 1492,80 zł wynagrodzenia urlopowego.

Jeśli w okresie, z którego w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się 1-miesięczne składniki wynagrodzenia, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego zostały wprowadzone zmiany w składnikach wynagrodzenia (np. zostały zlikwidowane, zawieszone albo zamienione na inne) należnych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, które są uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop, lub zmiany w wysokości takich składników, to podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop należy ustalić ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe po długiej nieobecności w pracy

W artykule omówiono również świadczenia zaliczane i wyłączone z podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.